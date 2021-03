Nordmannens hopp i lagkonkurransen ble av det skumle og lengdemessig forsiktige slaget. Lindvik plantet skiene i bakken på 172 meter etter å ha sittet svært lenge på toppen.

Det var kraftig sidevind som gjorde at nordmannen ble kalt av bommen en rekke ganger. Da Lindvik brått fikk klarsignal, var han ikke i stand til å få til et godt hopp.

– Det er ganske håpløst. Jeg blir sittende der med alt utstyr på, og jeg kjenner ikke beina mine der oppe, sa Lindvik til NRK.

– Utstyret løsner og sitter ikke stramt nok til at jeg kan få til de ordentlig gode hoppene, forklarte Lindvik, som fikk støtte fra landslagssjef Alexander Stöckl.

Sinna

Østerrikeren var rasende på juryen i den slovenske bakken. Lindvik-hoppet kom to dager etter at lagkameraten Daniel-André Tande falt stygt i Planica-bakken. Han er innlagt på sykehus med kragebeinsbrudd og punktert lunge.

– Jeg er ekstremt misfornøyd med jobben til juryen. Jeg spurte dem tre ganger om han kunne få forberede seg på nytt. Det var trenere fra flere nasjoner som sa at her må vi ta en pause. Så det var en del misnøye med juryen, sa Stöckl til NRK.

Det østerrikeren mente var at Lindvik burde fått starte forberedelsene til hoppet på nytt, for å få på plass utstyret og gjennomgå dresskontrollen igjen.

Etter Lindviks hopp ble finnen Antti Aalto sendt utfor. Deretter ble det igjen såpass dårlige forhold at man måtte vente.

Til slutt bestemte juryen seg for et kvarters utsettelse, og senere ble rennet utsatt i ytterligere et kvarter. Som følge av bedre forhold kom man i gang igjen like før klokken 11.30, men bare Mikhail Nazarov (Russland) og Simon Ammann (Sveits) fikk hoppet før det kom beskjed om at rennet var avlyst.

Dobbeltrenn søndag?

Norge lå på 2.-plass i lagkonkurransen etter Halvor Egner Graneruds hopp på 220 meter i 1. omgang, men Lindviks vonde opplevelse sendte laget ned til 7.-plassen.

Johann André Forfang og Robert Johansson fikk aldri sjansen til å hoppe i lagkonkurransen.

– Hvis forholdene ikke er bra, vil vi avlyse konkurransen og lage en plan B for i morgen, sa Det internasjonale skiforbundets renndirektør Sandro Pertile underveis.

Plan B blir å gjennomføre både lagkonkurranse og individuelt renn søndag. FIS opplyser via Twitter at det blir laghopping med én omgang fra 9.00, mens det individuelle rennet starter 10.30.

