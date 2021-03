Johansson nummer fem i Planica: – Ikke helt maks

Seieren gikk til tyske Karl Geiger. Han hoppet 232 meter og slo torsdagens vinner Ryoyu Kobayashi fra Japan med 9,6 poeng. Vindforholdene tvang juryen til å la det bare bli med én omgang i Planica.

Johansson landet på 225 meter og var klart best av de norske. Han endte 18,5 poeng bak Geiger. Dagen før havnet Søre Ål-hopperen på 7.-plass.

Neste nordmann på resultatlista ble Johann André Forfang. Tromsøværingen hoppet 237,5 meter, men hadde ikke en gunstig landing. Dermed ble han nummer 13.

– Det var ikke helt maks i dag. Alt i alt er jeg fornøyd med dagen, men ikke helt perfekt, oppsummerte landslagstrener Aleksander Stöckl overfor NRK.

[ Tande skal gradvis vekkes ]

Tande-gest

Verdenscupvinner Halvor Egner Granerud hevet prestasjonsnivået betraktelig dagen etter at han ble nest sist i torsdagens renn. Svevet på 221,5 meter holdt til en 18.-plass.

Vinterens suverent beste hopper hadde litt vel mye rotasjon i hoppet. Etterpå sendte Granerud en hilsen til Daniel-André Tande via TV-skjermen. Lagkameraten falt torsdag stygt i prøveomgangen og er innlagt på universitetssykehuset i Ljubljana.

– I dag føler jeg at jeg hoppet for ham. Jeg har tenkt mye på ham, for jeg er glad i gutten, sa Granerud til NRK etter rennet.

24-åringen får søndag en siste sjanse til å ta sin tolvte verdenscupseier for sesongen. I så fall vil han alene toppe den norske adelskalenderen over antall norske seirer på herresiden. I dag deler han førsteplassen med Roar Ljøkelsøy.

Rennene i Planica er Graneruds første siden han testet positivt på koronaviruset under VM i Oberstdorf.

Marius Lindvik ble nummer 33 etter et svev på 215,5 meter i fredagens konkurranse, mens Benjamin Østvold (179,5 meter) havnet på 62.-plass.

Lørdag står lagkonkurranse på programmet i Slovenia. Tidligere i vinter vant Norge VM-gull i den samme bakken.

[ Johansson beste norske på 7.-plass i Planica – de norske tydelig preget av Tandes fall ]