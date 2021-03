Daniel-André Tande i kunstig koma med brukket kragebein etter fallet i Planica

– Kragebeinet er knekt, og det er noe med lungene vi ikke helt hva er enda. Han ligger i kunstig koma og skal vekkes igjen om 24 timer. De har sjekket nakken og hodet, og det er i orden, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Han var tydelig preget da NTB pratet med ham i 18-tiden torsdag.

– Vi får bare krysse fingrene. Det var gode nyheter at det ikke var noe livstruende, sier Stöckl videre.

«En av de verste dagene jeg har hatt i bakken. Ny dag i morgen, forhåpentlig med noen gode nyheter fra sykehuset», skrev verdenscupvinner og lagkamerat Halvor Egner Granerud på Twitter torsdag kveld.

Norges hoppsjef Clas Brede Bråthen opplyser til NRK at Tande skal gjennom en ny undersøkelse fredag.

– Vi kommer til å ta vare på Daniel selvfølgelig når han våkner igjen. Og vi kommer til å ta vare på hverandre i den vanskelige situasjonen vi har vært i. Vi er en gjeng som er vant til å ta vare på hverandre, sier Bråthen.

[ Johansson beste norske på 7.-plass i Planica – de norske tydelig preget av Tandes fall ]

– Må leve med at slike fall skjer

Tande ble fraktet vekk i ambulanse etter å ha fått oksygentilførsel i bunnen av skiflygingsbakken. Nordmannen gikk rundt i lufta og landet knallhardt i bakken like etter at han rundet kulen.

Han ble fløyet til et sykehus i Ljubljana etter det stygge fallet i prøveomgangen i skiflygingsbakken i Planica torsdag.

«Tilstanden til Tande er stabil, og han skal gjennomgå flere tester og få mer behandling», skrev Det internasjonale skiforbundet på Twitter.

– Det eneste vi vet er at tilstanden er stabil og at han er fraktet til Ljubljana, Vi må bare avvente mer informasjon, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

– Så lenge det ikke er uforsvarlige forhold, så er det rett. Vi må leve med at slike fall av og til skjer. FIS gjør en god jobb, og bakken er bra preppet. Vindforholdene er ikke dårlige. Det var fine forhold. Sånn er det, dessverre, sa Stöckl på spørsmål om det var forsvarlig å fortsette verdenscuprennet.

[ Verdenscupfinale i hopp er blant tingene du finner på torsdagens sportsmeny ]

Rullet ned bakken

Hopperne i Planica har en fart på over 100 kilometer i timen ved avsatsen. Tandes fart på hoppet var litt i overkant av 102 kilometer i timen. Ifølge resultatlistene landet Tande på 78 meter. Først ble dette oppgitt til å være 99 meter.

En video av hoppet viser at Tande ruller nedover unnarennet. TV-bildene viste at Tande blir fraktet ut av bakken på båre og inn i en brakke. Kort tid seinere ble han fraktet vekk i helikopter sykehuset i hovedstaden Ljubljana.

– Jeg håper så inderlig at det her har gått bra, men jeg frykter at det kan være en alvorlig skade, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Prøveomgangen ble midlertidig stanset etter Tandes fall, men konkurransen går videre som planlagt.

[ Riiber avsluttet med dobbeltseier i Klingenthal: – Deilig å ta sammenlagtseieren i et spesielt år ]

De norske hopperne tydelig preget

De norske hopperne slet i første omgang av selve rennet. Halvor Egner Granerud og co. virket preget av Daniel Andre Tandes uhell.

Kun to nordmenn klarte å ta seg videre fra første omgang. Verdenscupvinner Granerud landet på 199,5 meter og ble nest sist. Marius Lindvik landet på 200 meter og ble også slått ut.

Robert Johansson hoppet seg opp sju hakk med det gode finalehoppet på 234,5 meter. 419,9 poeng holdt til 7.-plass. Han var hele 32,6 poeng bak vinneren Ryoyu Kobayashi.

Japaneren knallet til med 244,5 meter, det lengste i hele konkurransen, i finaleomgangen. Kobayashi vant 7,4 poeng foran Markus Eisenbichler.

– Det var vanskelig å konsentrere oss i dag. Det var en utmattende dag, sa Johansson til polske TVP Sport etter rennet.

Tande ble verdensmester i skiflyging i 2018. Torsdagens fall var ikke hans første denne sesongen. I november krysset han skiene og falt i vinterens første verdenscuprenn. Også den gang ble han båret ut av bakken på båre, men i finske Ruka slapp han med skrekken.

[ Vinteridrettene skifter kanal: – En norsk nasjonalarv vi tar i mot ]