Vinteridrettene skifter kanal: – En norsk nasjonalarv vi tar i mot

Fredag kommer en første forsmak på hvordan vinteridrettene på TV blir presentert kommende sesong.

Det nærmer seg punktum for årets vinter, og dermed nærmer det seg også et avgjørende skille for hvordan seerne får presentert TV-bildene fra vinteridrettene.

NENT Norge overtar de fleste rettighetene fra NRK for langrenn, hopp, kombinert, alpint, freeski og snowboard for de neste seks årene. De har også rettighetene for de to neste VM i alpint og nordiske grener.

NRK og TV 2 deler rettighetene for verdenscuprennene i Sveits, Østerrike og Norge.

Sportssjef i NENT Norge, Kristian Oma, anslår at de rår over rundt 70 prosent av verdenscuprennene i de nevnte grenene. NENT har også rettighetene for skøyter, men de er naturligvis ikke en del av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Vi skal gjøre oss klare til å ta over store deler av vinteren. TV 3 har tradisjonelt vært en Champions League-, fotball- og håndballkanal, og dette blir et stort løft for oss. Det er en utrolig spennende rettighet å overta. Det er en norsk nasjonalarv vi tar imot, og det må vi forvalte på respektfullt vis, sier Oma til NTB.

[ SkySports satser på engelsk kvinnefotball ]

Nye vaner

NENT Norge har vært i full gang med forberedelsene lenge.

– Vinterrettighetene har vært synonymt med NRK i 40–50 år. Men vi ser at det har gått fint at andre har fått rettigheter, og at interessen har holdt seg. Vi skal være observant på at det er en nasjonalskatt vi overtar.

Hvordan NENT har tenkt å sette opp sitt opplegg for kommende sesong er ikke endelig avklart. Litt mer blir klart når de kommer med mer informasjon fredag.

Oma sier at det de skal gjøre, det skal de gjøre ordentlig.

– Vi sitter og ser på detaljene, men ja, vi skal være til stede og gjøre dette skikkelig. Selve opplegget er ikke 100 prosent banket.

Dyktig

Oma forteller at de har skaffet seg dyktige folk i de tidligere NRK-folkene Sjur Molven og Anja Skaug. Sistnevnte var produksjonssjef for NRKs vintersendinger i mange år, og hun skal ha samme posisjon hos sin nye arbeidsgiver. NENT har også hentet inn Christer Sævig som vaktsjef, en stilling han også hadde i NRK.

Regine Anthonessen er et av de nye fjesene som blir å finne på skjermen. Hun kommer fra VG.

– Regine blir nok fort å se på både langrennsarenaer og andre arenaer. Vi har så vidt begynt å hente inn folkene vi skal ha og kommer til å presentere noen nye fredag. Vi skal begynne å rekruttere mer offensivt. Det skal bygges svære team, og jeg tipper vi er godt over sommeren før puslespillet er ferdig. Dette føles som en stor oppgave, men det er først og fremst en ære, sier sportssjef Kristian Oma.