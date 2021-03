Torsdagens TV-sport, time for time

11.00: Golf, Kenya Savannah Classic (1 mill. euro) på Europatouren for menn. Tredje spilledag fra Karen Country Club i Nairobi. Kristoffer Reitan gjorde en sterk runde i går og gikk hele seks slag under banens par. Dermed lå han åtte under etter to runder – på en delt 14.-plass og klarte cut-grensen med god margin. Han startet også torsdagen forrykende og etter halvspilt runde lå han helt i teten etter å ha gjort seks birdier. Eirik Tage Johansen gjorde en OK runde onsdag på minus to, men med par totalt ble han slått ut og får ikke spille i dag og i morgen. (Vsport Golf)

14.00: Snooker, Tour Championship fra Celtic Manor Resort i Newport, Wales. Fjerde spilledag med kvartfinaler, det spilles best av 19 partier. (Vsport +)

15.00: Hopp, verdenscupfinale menn, skiflyging i Planica, Slovenia (HS240): Første renn. Hvor langt svever Halvor Egner Granerud og de øvrige norske hoppgutta i gigantbakken? Granerud hadde 223,5 meter i treningsomgangen i går, men det ble kun 203,5 meter i kvalifiseringen. Hoppet var likevel bra nok til å komme med blant de 40 som får hoppe dagens renn. Fire øvrige nordmenn er også klare : Johann Forfang (8.-plass), Robert Johansson (11), Daniel André Tande (14) og Marius Lindvik (34). Debutanten Benjamin Østvold hoppet 182,5 meter, det var ikke godt nok. (Eurosport 1, NRK 1)

15.00: Sykling, éndagsrittet Brugge – De Panne for kvinner. (Eurosport N)

15.45: Sykling, Volta a Catalunya (Katalonia Rundt) i Spania på UCIs verdenstour: 4. etappe (166,5 km – fjell/kupert) Ripoll – Port Ainé. Rytterne starter i Ripoll omtrent 900 meter over havet og skal over to topper på vel 1.700 meter før de til slutt må opp til Port Ainé på nesten 2.000 meters høyde. Briten Adam Yates vant gårsdagens tøffe etappe og leder sammenlagt. Ingen nordmenn deltar. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

17.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open (hardcourt utendørs) i Florida, første runde. Casper Ruud måtte trekke seg fra turneringen, hans håndleddsskade er ennå ikke leget. (Eurosport N)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering menn, 1. kampdag, gruppe C: Bulgaria – Sveits fra Vasil Levski Stadion i Sofia (TV 2 Sport Premium). Gruppe F: Israel – Danmark fra Bloomfield Stadion i Tel-Aviv. (TV 2 Sport 1)

19.00: Golf, WGC – Dell Technologies Match Play (10,5 mill. dollar), andre spilledag fra Austin, Texas. Viktor Hovland tapte gårsdagens duell med amerikaneren Kevin Streelman og bør vinne både i dag og i morgen for å avansere til 16-delsfinale. Han møter østerrikeren Bernd Wiesberger i andre runde. Kampen starter omtrent klokka 17.40 norsk tid. (Vsport Golf)

20.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open i Florida. (Eurosport N)

20.00: Snooker, Tour Championship fra Newport, Wales. Kvartfinaler. (Vsport +)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, 1. kampdag, gruppe I: England – San Marino fra Wembley Stadium i London. En enklere oppgave er det lenge mellom hver gang «Three Lions» har på Wembley. England har møtt lilleputten San Marino seks ganger tidligere, de har vunnet alle og scoret over fem mål hver gang. De har heller aldri sluppet inn mål mot San Marino på hjemmebane. (TV 2 Sport Premium)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, 1. kampdag, gruppe B: Spania – Hellas fra Estadio Los Cármenes i Granada. Spania har ikke tapt en VM-kvalifiseringskamp siden mars 1993 – det er 28 år siden, det. (TV 2 Sport 2). Sverige – Georgia fra Friends Arena utenfor Stockholm. Svenskene tror nesten ikke det er sant: Nasjonalikonet Zlatan Ibrahimovic er med i landslagstroppen igjen, etter fire års fravær! Zlatan har allerede 116 landskamper og 62 mål for Sverige. Han fyller 40 år i oktober, men mangler én ting i sin fantastiske karriere: Han har aldri scoret i et VM-sluttspill. Så da landslagssjef Janne Andersson tok kontakt var svaret ja! – Jeg kan jo ikke ha den nullen, sa han selv her om dagen. Så spørs det om svenskene trenger ham på banen akkurat i kveld: Sverige har ikke tapt åpningskampen i en VM-kvalifisering siden 1953. (TV 2 Sport 1)

00.00: Ishockey, NHL: Boston Bruins – New York Islanders fra TD Garden. (Vsport 2)

00.00: Tennis, ATP-tuneringen Miami Open. (Eurosport N)

01.00: Golf, Kia Classic (1,8 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første dag fra Carlsbad, California. (Vsport Golf)