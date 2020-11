– Det er rådrift på spillerne, smittevernfaglig uforsvarlig og utsetter folk for unødvendig fare ved å spille mer eller mindre viktige landskamper. Det virker pussig at spillere sendes kloden rundt, og her i byen er vi midt i en sosial nedstenging. Jeg synes det er uforståelig, sier Johansen til VG.

Forrige uke ble det besluttet at Oslo går inn i en ny sosial nedstenging på grunn av den økende koronasmitten.

– Jeg må ærlig talt si at det er pussig på alle mulige måter. Jeg må minne om at da vi stengte ned Oslo forrige gang, 12. mars, var det en annen stor begivenhet samme dag: Liverpool – Atletico Madrid, sier Johansen.

Liverpools åttedelsfinale i mesterligaen mot Atletico Madrid ble spilt onsdag 11. mars foran 53.000 tilskuere. Med blant annet 3.000 spanjoler på tribunen har kampen blitt sett på som mulig smitteårsak i Liverpool.

Ingen tilskuere vil få se onsdagens kamp på Ullevaal.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Norges Fotballforbund (NFF) om utspillet fra Johansen.

Norges landslagstropp reiser til Østerrike for å spille nasjonsligakamp søndag. Deretter venter en ny bortekamp tre dager senere mot Romania i Bucuresti.

