Brasiliansk politi vil ifølge nyhetsbyrået AP at Neymar skal forklare seg om en video han nylig la ut Instagram. Den omhandlet voldtektsanklagene som er rettet mot ham.

I den sju minutter lange videoen benekter Paris Saint-Germain-spissen påstandene om at han skal ha gjort seg skyldig i voldtekt. Videre viser han tekstmeldinger og bilder fra og av kvinnen som har fremsatt anklagene.

– Jeg er beskyldt for voldtekt. Det er et stort ord, et meget sterkt ord, men jeg beskyldt for det, sier Neymar.

– Det overrasker meg, for voldtekt er en virkelig stygg og sørgelig ting, og alle som kjenner meg vet hva slags person jeg er, og at jeg aldri vil gjøre noe sånt, fortsetter han i videoen.

Den er siden fjernet fra Instagram, som følge av at den også inneholder seksuelt innhold av de to.

Neymars far Neymar da Silva Santos er klar på at sønnen ikke angrer å ha lagt ut videoen som politiet nå ser nærmere på.

– Jeg foretrekker å bli rettsforfulgt for IT-kriminalitet framfor en voldtektsanklage, sier faren, og legger til at sønnen hadde behov for rakt å forsvare seg.

Det skal ha vært foranledningen til at videoen ble publisert.

En kvinne skal ha tatt kontakt med politiet og anklaget Neymar for å ha voldtatt henne på et hotell i Paris 15. mai. Fotballstjernen har avvist anklagene på sin Instagram-konto.

PSG-spissen hevder det hele er et forsøk på utpressing.