Oppvisning av håndballjentene da Tyskland ble knust

Av Espen Hartvig

KOLDING: Laget til landslagssjef Thorir Hergeirsson spilte i lange perioder strålende håndball. Det gikk så hurtig og var på et nivå som sannsynligvis vil holde til å vinne hele EM.

Mørk var i herjehumør i 1.-omgangen og scoret seks ganger på åtte forsøk. For sjette gang i karrieren scoret hun over ti mål i en landskamp. Hun stoppet på 12.

Stine Bredal Oftedal løste rollen som spillefordeler nesten til perfeksjon.

Oftedal ble kåret til banens beste, og hun tittet mot Mørk da hun gikk fram for å motta premien. Oftedal mente nok at Mørk hadde vært nummer en denne kvelden.

Bak disse fulgte en rekke spillere opp. Det gjorde kvelden til et mareritt for øre tyskere. Etter cirka 20 minutter var ledelsen oppe i 16-9 mot et ganske solid lag. Kort før pause sto det 19-10 og 20-11.

– Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen, men vi må holde begge beina på bakken. Det er et langt mesterskap, og det er nok mange lag som ikke vil la oss komme så lett til som vi fikk i dag, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viasat.

Sju minutter inn i 2.-omgangen var ledelsen oppe i 27-15. Tysklands trener Henk Groener rakk akkurat kampen etter å ha vært covid-19-syk noen uker. Gjensynet med laget ble ingen hit for ham.

Seieren var et sterkt signal til lag som Frankrike, Russland og Nederland, alle tre sett på som mulige EM-vinnere.

Til 100

Tyskland slo Norge i VM i 2011 og i EM for to år siden, men lørdag var det en nesten historisk klasseforskjell mellom lagene.

Kampen var Norges 100. i EM siden den første i 1994. Seiersprosenten bikket opp i hele 81, og det er en mil ned til lag nummer to på den statistikken.

På tribunen satt keeperne Silje Solberg og Karine Lunde. De kom til Danmark lørdag og vil høyst trolig begge være aktuelle for spill om noen dager, Lunde kanskje allerede mot Romania mandag.

Norsk seier der betyr et perfekt utgangspunkt (fire poeng med dit) før hovedrunden. EM-finalen spilles søndag 20. desember. Er det Norge som vinner den, betyr det den åttende tittelen i europamesterskap.

I den andre kampen i Norges pulje lørdag, slo Romania Polen 28-24. Så langt er det ikke mye som taler for at rumenerne skal kunne slå Norge.

EM kvinner gruppe D i Kolding, Danmark lørdag:

Tyskland – Norge 23-42 (14-22)

40 tilskuere

Norge: Emily Stang Sando, Rikke Granlund – Henny Ella Reistad 4, Emilie Hegh Arntzen 2, Veronica Kristiansen 3, Marit Malm Frafjord, Heidi Løke, Stine Skogrand 1, Nora Mørk 12, Stine Bredal Oftedal 4, Malin Aune 1, Kari Dale Brattset 4, Marit Røsberg Jacobsen 3, Camilla Herrem 7, Sanna Solberg-Isaksen 1, Kristine Breistøl.

Toppscorere Tyskland: Xenia Smits og Emily Bölk 4.

Dommere: Jelena Mitrovic/Andjelina Kazanegra, Montenegro.

Utvisninger: Tyskland 5 x 2 min., Norge 3 x 2 min.

Norge møter Romania mandag.

