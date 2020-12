Andre verdenscupseier på rad til Granerud

Anders Bardal er den siste nordmannen som klarte å vinne verdenscupen sammenlagt. Det gjorde han i 2011/12-sesongen. Etter to Granerud-seirer på rad drømmer landslagstrener Alexander Stöckl om å få en ny norsk sammenlagtvinner.

Lørdag sikret Granerud seg seieren i Niznij Nagil etter å ha vært toer i første omgang. Nordmannen taklet de vanskelige forholdene i finalen godt, hoppet 132 meter og kunne juble for sin annen seier på rad da Markus Eisenbichler feilet totalt.

Med seieren tok Granerud over den gule trøya som viser at han leder verdenscupen sammenlagt.

– Granerud i gul trøye er helt fantastisk. Vi håper han kan ha den ut sesongen. Det er for tidlig å si nå om det er realistisk, men for øyeblikket er han i god form, sa landslagstrener Stöckl til NTB.

Teknikk som gjør ham lite sårbar

Graneruds teknikk gir sjefen håp.

– Han er så stabil selv under krevende forhold. Han har en veldig god og fin teknikk som er lite sårbar, og han har gode rutiner i alt han gjør, sa Stöckl.

Granerud tok sin første verdenscupseier i Ruka forrige helg. Eisenbichler hadde enda mer krevende forhold enn nordmannen, landet på skuffende 80 meter og falt fra 2.- til 28.-plass. Granerud er dermed oppe i 300 poeng, mens Eisenbichler er toer med 283.

Johansson klatret enormt

Lørdag vant nordmannen med 14,3 poengs margin ned til Daniel Huber. Robert Johansson tok tredjeplassen etter å ha hoppet seg opp 22 plasser.

Johansson skuffet med et hopp på 120,5 meter i dårlige forhold i første omgang, og lå på 25.-plass, men slo voldsomt tilbake i finalen. Han satte bakkerekord med 142,5 meter, satte et flott nedslag og hoppet seg kraftig opp.

Rekordsvevet gjorde at Johansson ble nummer tre, bare 1,6 poeng bak Huber. Det lover godt foran neste helgs VM i skyflyging.

Ble lurt av elevens nedslag

– Det er helt fantastisk. Han setter nedslag på bakkerekord. Da var det mange imponerte trenere på tribunen, for å si det sånn, sa Stöckl.

Landslagstreneren ble som mange TV-seere lurt av hvor enkelt Johansson satte nedslag. Det ga inntrykk av at han ikke hadde hoppet så langt.

– Det var litt sånn, ja. Så så vi at det sto bakkerekord, sa Stöckl.

Nå gleder landslagssjefen seg til VM i skiflyging neste helg, og hoppuka som venter i romjula.

– Jeg gleder meg mer og mer. Vi ser at det iallfall er to som viser at det går an. Vi har sett fine hopp på trening av andre og, så vi er godt forberedt, sa Stöckl.

Tre på rad

Daniel Andre Tande lå på 10.-plass etter første omgang, men klarte bare 116 meter i finalen og så frustrert ut etter landing. Han endte på 18.-plass, mens Sander Vossan Eriksen ble nummer 19 og Johann André Forfang 20.

Marius Lindvik var best i prøveomgangen, men fikk det ikke til i rennet. I første omgang gikk Alexander Stöckl ned på farta for ham, noe som var en liten tabbe, for Lindvik klarte bare 125 meter. I finalen ble det skuffende 114 meter, og til slutt var Lindvik nummer 26.

Anders Haare ble nummer 42.