Av Sjur Natvig, NTB

REIMS: Nigerias Fotballforbund (også forkortet NFF) har pleid å kaste sammen et kvinnelandslag rett før viktige turneringer, og tross minimale forberedelser har Nigeria vunnet afrikamesterskapet ni av 11 ganger. I VM og OL har laget derimot oftest falt gjennom.

Da landslaget ikke spilte en eneste kamp mellom desember 2016 og april 2018, ytret stjernene Asisat Oshoala og Desire Oparanozie sin misnøye på sosiale medier, og siden har laget fått betydelig bedre betingelser.

– Det er masse talent hjemme, unge spillere som er sultne etter å skape seg et navn og representere landet sitt. Vi ventet et helt år og prøvde å stå sammen som spillere mens vi ventet på at forbundet skulle gjøre noe for oss. Til sist tok de ansvaret, og nå er vi her bedre forberedt enn før, sa lagkaptein Oparanozie da hun møtte mediene fredag.

En ny verden

– Andre lag har forberedt seg veldig godt over flere år, med landskamper i alle FIFAs landslagspauser. Det har ikke vært slik for oss, men de seks siste månedene har vi forberedt oss bra, spilt kamper og nyttet sjansen til å spille VM-laget sammen.

Hun roste jobben den svenske landslagssjefen Thomas Dennerby har gjort med laget siden han ble ansatt i fjor.

Nigeria har i år spilt landslagsturneringer i Kina og på Kypros, der 3-0 over Thailand i kampen om 7.-plass i Kypros Cup var eneste seier. Det ble seier i en regional landslagsturnering i Afrika i mai, og oppkjøringsleiren i Østerrike ble avsluttet med treningskamper mot europeiske klubblag. Det ble 5-1-seier over ungarske Haladas Viktoria og 3-0 over slovenske Pomurje.

Ikke press, en ære

– Vi føler at vi har hatt gode forberedelser sammenlignet med tidligere mesterskap, og vi har fått støtte fra forbundet og folk hjemme. Jeg kan forsikre at vi er rede og godt forberedt, sa Oparanozie.

Hun ble spurt om forventningene om at årets VM-sluttspill skal ta kvinnefotballen et steg videre, og om hun opplever det som et press.

– Det er ikke noe press, det er en ære å være i den situasjonen. Vi har en anledning til å oppmuntre unge jenter som ønsker å bli profesjonelle fotballspillere, sa 25-åringen som til daglig spiller for Guingamp i Frankrike.

– Jeg har vært her et par år, og det føles som jeg er hjemme.