Pogbas kanonskudd sendte Solskjær tilbake til tabelltoppen

Dermed er United tilbake på tabelltoppen som naboen Manchester City overtok med sin 2-0-seier tidligere samme kveld.

Ole Gunnar Solskjærs menn snudde en bortekamp i Premier League for sjuende gang denne sesongen. Og for sjuende gang skjedde det etter å ha kommet under 0-1 i første omgang.

Det var spilt snaut fem minutter da Ademola Lookman hogde til for Fulham. Han ble spilt igjennom og kom alene med United-keeper David de Gea ettersom høyrebacken Aaron Wan-Bissaka ødela Uniteds offsidefelle. Lookman scoret sikkert, og United hadde fått en relativt typisk start på en bortekamp.

Lookman var for øvrig et konstant uromoment de første ti minuttene og måtte sparkes ned av både Wan-Bissaka og Pogba.

Areola-blemme

Gjestene dro nytte av en innbitt Bruno Fernandes i jakten på utligning. Etter 19 minutter avsluttet han først i stolpen, før han var sterkt involvert i å holde trykket oppe rundt Fulhams 16-meter og slo et innlegg fra venstre.

Det burde Alphonse Areola ha holdt, men keeperen mistet ballen ut i beina på Edinson Cavani, som kunne sette inn 1-1 fra kort hold og markere scoring med sin karakteristiske bueskytter-feiring.

Etter 1-1-målet kom kampen over i et spor der United i perioder beleiret øverste tredel av banen, men Fulham forsvarte seg godt og skapte også noen farligheter selv.

I det 39. minuttet fikk Ivan Cavaleiro en ball fra André-Frank Anguissa som han kunne ha skapte noe av, men en dårlig berøring ødela sjansen.

Pogba-perle

United fortsatte å presse i annen omgang, og Fulham ble spilt lave. Til slutt ble det også for mye for gjestenes forsvar. Paul Pogba så en mulighet fra kanten av 16-meteren i det 65. minuttet, og upresset hamret han til fra distanse. Ballen skrudde pent inn i det lengste hjørnet til 2-1-ledelse.

Først mot slutten våknet Fulham for alvor, og da ble det skummelt for United. Særlig Ruben Loftus-Cheek kommer til å sove dårlig etter å ha brent et par store muligheter.

Han fikk avslutte alene med de Gea i det 75. minuttet, men United-keeper vartet opp med en god beinparade.

Åtte minutter senere skjøt Loftus-Cheek mange meter over målet fra 14 meters hold.

På tampen byttet Solskjær inn Scott McTominay og Marcus Rashford for å få flere friske bein på banen. De fikk være med på å trygge 2-1-ledelsen helt inn, selv om Fulham var nær utligning på tampen.

United er to poeng foran City på tabelltoppen, men byrivalen har én kamp til gode på rødtrøyene.

