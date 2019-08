Tidligere var det nederlandske Virgil van Dijk som var tidenes dyreste forsvarsspiller, ettersom han gikk fra Southampton til Liverpool for 75 millioner pund i januar i fjor.

Nå må han se seg slått av en annen midtstopper, nemlig Maguire. Ifølge britiske medier går engelskmannen fra Leicester til Manchester United med en prislapp på 80 millioner pund (866 millioner kroner). Avtalen strekker seg over seks år, opplyser United på sitt nettsted.

26-åringen gikk gjennom den medisinske testen i Manchester i helgen, og mandag kunngjorde Ole Gunnar Solskjærs klubb at overgangen er i boks.

I løpet av de seneste sesongene er det blitt tydelig at en klar lederskikkelse i midtforsvaret er blant Uniteds mest sentrale mangler. Derfor var klubben villig til å bla opp et rekordbeløp for å hente Maguire til Old Trafford.

Maguire startet karrieren i Sheffield United, før han i 2014 gikk til Hull. Der spilte han med Omar Elabdellaoui, Adama Diomande og Markus Henriksen. Siden 2017 har engelskmannen med 20 landskamper spilt for Leicester, der han har spilt 69 Premier League-kamper.

Han spilte i tillegg et meget godt VM for England i Russland i fjor og scoret blant annet i kvartfinalen mot Sverige.

Maguire blir Uniteds tredje kjøp i sommer, etter vingen Daniel James og høyrebacken Aaron Wan-Bissaka. De rødkledde fra Manchester sesongåpner hjemme mot Chelsea kommende søndag.