Livsviktig straffeseier for Lillestrøm

Av Kristian Muller Andersen

Arnor Smarason sikret 1-0 hjemme mot Tromsø og tre meget viktige poeng for Lillestrøm i bunnen av Eliteserien.

Etter 0-3-tapet for tabellnabo Start i forrige serierunde var den regjerende cupmesteren nærmest avhengig av poeng i dagens kamp for å holde ordentlig liv i håpet om å unngå nedrykk.

Og poeng ble det da islendingen Smarason banket inn 1-0 på straffe etter 79 minutter.

– En fantastisk god kamp. I begynnelsen av første omgang og hele den andre omgangen synes jeg vi spiller veldig bra. En veldig fortjent seier, sa LSK-trener Jörgen Lennartsson til Eurosport etter kampslutt.

Rolig start

Før mandagens eliteserieoppgjør sto vertene med kun to seire på Åråsen denne sesongen, mot Start og Sandefjord (begge 1-0). Den sste kom 6. mai. Hjemmelaget måtte framover på banen mot Tromsø for å få tre poeng.

Kampens første sjanse kom etter 17 minutter da Smarason noe heldig fikk med seg ballen inn i 16-meteren etter en pasning fra Aleksander Melgalvis. Islendingen klinket til fra spiss vinkel, men avslutningen gikk like over tverrliggeren bak Gudmund Kongshavn i Tromsø-målet.

Første omgang bød ikke på de store sjansene, og dommer Svein Oddvar Moen blåste av til pause på stillingen 0-0.

– Det er et litt nervepreget lag. Vi tenker litt mye konsekvenser utpå der. Vi må løfte oss skal vi vinne, sa LSK-kaptein Frode Kippe i pausen.

Fartsfylt annenomgang

Og det var et helt annet LSK-lag som entret gressmatta i annen omgang. Med toppscorer Thomas Lehne Olsen og Kippe tilbake etter karantene, viste Lillestrøm at de for alvor ønsker å spille i Eliteserien neste år.

Fire minutter ut i omgangen skled Tromsø-kaptein Simen Wangberg etter en slapp støttepasning fra Onni Valakari. Tidligere Tromsø-spiller Olsen snappet ballen og stormet mot mål, men Kongshavn i TIL-buret reddet med en mesterlig beinparade. Returen spratt til Smárason som sto på sju meter, men han blåste kula utenfor det lengste krysset.

Minutter senere kom også innbytter Fredrik Krogstad alene mot Kongshavn, men avslutningen gikk over tverrliggeren. Lillestrøm fortsatte å presse på og skapte flere sjanser etter cornere, uten at noen endte i scoring.

Avgjørende straffe

Etter 78 minutter skulle Kanarifansen endelig få noe å juble for. Smárason chippet ballen inn mot Olsen, som ble dyttet i ryggen av Jostein Gundersen, og dommer Moen pekte på straffemerket. Den banket Smárason i nettet, og LSK kunne endelig juble for scoring etter to kamper uten mål.

– Jeg klager ikke på den situasjonen i dag. Jeg fikk meg en rett i ryggen, så jeg regner med den var klar, sa Olsen.

Tromsø-trener Simo Valakari var tydelig skuffet over sitt lags prestasjon.

– All honnør til dem. Vi var naive i andre omgang. Vi visste hva vi måtte gjøre i dag, og vi gjorde det ikke. Det sårer meg veldig mye, sier finnen.

Tromsø maktet ikke å svare, og LSK kunne feire tre poeng på Åråsen etter seks strake hjemmekamper uten seier.

Med sju kamper igjen står Lillestrøm nå med 22 poeng, ett bak Start på kvalifiseringsplass. På plassene foran ligger Strømsgodset og Stabæk også med 23 poeng, men med bedre målforskjell enn Start. Tromsø er fortsatt på langt tryggere grunn på 10.-plass med 30 poeng. (NTB)

KAMPFAKTA

Eliteserien fotball menn mandag, 23. runde:

Lillestrøm – Tromsø 1-0 (0-0)

Åråsen stadion: 4672 tilskuere.

Mål: 1-0 Arnór Smárason (str. 79).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Robert Taylor (62), Tromsø.

Lagene:

Lillestrøm (4-4-1-1): Marko Maric – Simen Rafn, Stefan Antonijevic, Frode Kippe, Simen Kind Mikalsen (Mats Haakenstad fra 58.) – Aleksander Melgalvis (Fredrik Krogstad fra 39.), Daniel Pedersen, Ifeanyi Mathew, Erik Brenden – Arnór Smárason (Raphael Ayagwa fra 89.) – Thomas Lehne Olsen.

Tromsø (3-6-1): Gudmund Kongshavn – Magnar Ødegaard, Simen Wangberg, Jostein Gundersen – Robert Taylor, Daniel Berntsen (Kent-Are Antonsen fra 67.), Gjermund Åsen, Morten Gamst Pedersen, Onni Valakari, Lasse Nilsen (Mushaga Bakenga fra 83.) – Mikael Ingebrigtsen.