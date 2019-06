Landslagssjef fikk sparken etter kampboikott

Tumbakovic dukket ikke opp til fredagens kamp, der Montenegro spilte 1-1 og fikk sjansene til å nå EM-sluttspillet redusert.

Etter kampen gikk et enstemmig styre i Montenegros Fotballforbund inn for å sparke landslagssjefen for kontraktsbrudd. I en uttalelse kaller forbundet kampboikotten til Tumbakovic «en ubehagelig overraskelse».

Assistenttrener Aleksandar Jankovic og keepertrener Dragoje Lekovic overtar ansvaret for det montenegrinske landslaget etter sparkingen av Tumbakovic.

To spillere sto også over fredagens kamp mot Kosovo, forsvarsspiller Filip Stojkovic og midtbanespiller Mirko Ivanic. Ifølge det montenegrinske forbundet skal press utenfra ha vært årsaken til at de to ikke ville spille kampen.

Stojkovic og Ivanic spiller begge for serbiske klubber. Avtroppende landslagssjef Tumbakovic er på sin side fra Serbia. Serbia anerkjenner ikke Kosovos selvstendighet.