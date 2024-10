Ukas Oslo-lag: MS sterkest i Oslo-derbyet, og VIFs første nederlag

Kamper

Vålerenga

Torsdag 3. oktober: Comet – Vålerenga 3–5

Lørdag: Vålerenga – Stavanger Oilers 2–4

Torsdag: Vålerenga – Lørenskog 5–4

Kommende kamper:

Lørdag: Storhamar – Vålerenga (18.30)

Torsdag 17. oktober: Vålerenga – Stjernen (18.30)

Lørdag 19. oktober: Lillehammer – Vålerenga (16.00)

Manglerud Star

Onsdag 2. oktober: Manglerud Star – Grüner 3–2 (etter forlengning)

Lørdag: Manglerud Star – Ringerike 3–4

Kommende kamper:

Lørdag: Ringerike – Manglerud Star (16.00)

Onsdag 16. oktober: Manglerud Star – Gjøvik (19.00)

Lørdag 19. oktober: Gjøvik – Manglerud Star (15.00)

Grüner

Onsdag 2. oktober: Manglerud Star – Grüner 3–2 (etter forlengning)

Lørdag: Gjøvik – Grüner 3–2

Kommende kamper:

Lørdag: Grüner – Gjøvik (16.00)

Onsdag 16. oktober: Grüner – Hasle-Løren (19.00)

Lørdag 19. oktober: Hasle-Løren – Grüner (16.00)

Hasle-Løren

Onsdag 2. oktober: Kongsvinger – Hasle-Løren 3–2

Onsdag: Ski – Hasle-Løren 5–2

Kommende kamper:

Lørdag: Hasle-Løren – Ski (16.00)

Onsdag 16. oktober: Grüner – Hasle-Løren (19.00)

Lørdag 19. oktober: Hasle-Løren – Grüner (16.00)

Oppsummering

Vålerenga fikk kanskje et forvarsel på hva som var i vente i helgen, da det ble ukomfortabelt borte mot Comet på torsdag. VIF havna under, men gikk likevel til første pause med en 1-2-ledelse. Etter to perioder hadde fremdeles VIF bare ett mål å gå på etter to perioder (2-3).

Da Anton Karlsson satte inn 2–4 halvveis ut i tredje periode trodde de fleste at det skulle bli en rolig seilas hjem for Fredrik Anderssons menn, men Comet reduserte med et drøyt minutt igjen. Haldenserne kom riktignok aldri nærmere, og Daniel Bøen Rokseth fastsatte sluttresultatet til 3-5, i åpent mål.

Advarselen var likevel reel, for hjemme på Jordal på lørdag kom sesongens første tap i EHL for Vålerenga – da Stavanger Oilers gjestet hovedstaden. Vålerenga holdt stand etter første periode, da det sto 1–1 etter en scoring av Tim Mcgauley i overtall.

Det var i andre periode at Vålerenga skulle knekke. 0–3 til Oilers, og 1–4 før de siste 20. Mcgauley scora nok en gang i overtall, men VIF klarte aldri å komme nærmere.

Etter to skuffende kamper, kom Lørenskog på besøk til Jordal amfi, og en god mulighet til å få skute på rett kjøl igjen. Det ble imidlertid ikke den seilasen Fredrik Andersson så for seg. Nok en gang ble det en svett kveld for VIF, som lå under hele fire ganger før de helt på tampen sikra alle tre poengene – takket være Linus Rosdahl. Backen scora det siste, og avgjørende målet, og endte kvelden med 2+2.

Manglerud Star fulgte opp den sterke borteseieren mot Grüner ved å slå samme lag, da de sesongåpna på hjemmeis forrige onsdag. MS lå under 0–1 etter første, og 1–2 etter to perioder, men en utligning av Rolf Thomas Aastad i tredje sørga nok en gang for spilleforlengning mot Oslo-rivalen – og som i Grünerhallen var MS sterkest tre mot tre. Aastad satte også inn det avgjørende målet.

De gule og grønne lå an til å følge opp på strålende vis da de ønska seriefavoritten Ringerike velkommen til Oslo lørdag. Etter at begge lag satte én puck hver i mål i første periode eksploderte det i den tredje. MS utnytta seg av to overtall tidlig i perioden, og leda 3–1 med snaut tolv minutter igjen.

Så kom utvisningene andre veien, og i spill fem mot tre satte Ringerike inn 3–3 med fire minutter igjen. MS hadde mista seieren, men lå likevel an til å få med seg et sterkt poeng. Drøyt to minutter før slutt kom det enda en Ringerike-scoring, og dermed sto plutselig MS igjen med null poeng. Dårlig betalt etter en god kamp for Magnus Melbyes gutter.

Grüner skulle på sin side forsøke å slå tilbake etter to sure tap for Manglerud Star da de fikk besøk av et spennende Gjøvik-lag. Det så også bra ut etter at Marcus Leijonhufvud sørget for at Grüner gikk til første pause med 1–0. En utligning fra gjestene i den andre perioden sørget for at det var dødt løp før de siste tjue.

1–1 sto seg i til det gjensto åtte minutter – da tok Gjøvik ledelsen etter at Haakon Aaland pådro seg en tominutter for vertene. Med ett minutt igjen satte Gjøvik spikeren i kista med 1-3, men Grüner blåse litt liv i spenninga med en redusering 26 sekunder før slutt igjen. Det ble imidlertid bare nesten for Grüner, som med det går på nok et forsmedelig tap.

Hasle-Løren fulgte på mange måte etter Grüner og leverte en kamp som var nesten god nok, da de dro til Kongsvinger forrige onsdag. Fire dager tidligere slo Hasle-Løren Kongsvinger med 4–2 hjemme, og det så lenge ut til å bli en dobbel for de rød, hvite. Gervais sitt mannskap leda 0–1 etter to perioder, og 1–2 etter halvspilt tredje periode, men kun 43 sekunder etter at Hasle-Løren hadde tatt tilbake ledelsen ga Hasle-Løren bort et straffeslag, forårsaket av Fabian Hast. Andreas Heier gjorde ingen feil, og lagene var like langt på oppløpssiden.

Med tre minutter, og 40 sekunder igjen fikk Hasle-Løren en gyllen mulighet til å stikke av med alle poengene, da Kongsvinger pådro seg en utvisning. Hasle-Løren vant den første droppen, og fikk etablert seg – klare for å jakte vinnermålet. Det som deretter skjer er det stikk motsatte. Litaunieks pasning havner rett på bladet til Mattias Hansen, og plutselig var han, og Heier to mot én andre veien. Hansen spilte Heier, som på direkten leverte pucken tilbake. Lubys var utspilt, og Hasle-Løren måtte dra poengløse hjem. Ufattelig surt, etter den strålende seieren mot Kongsvinger fire dager tidligere.

Onsdag var de på plass i Ski ishall for å bryne seg på en annen dumpekandidat. Gervais menn havna under med to mål tidlig, og klarte aldri å hente seg inn igjen. Ski gikk opp til 3–0 i andre periode, men to reduseringer fra Hasle-Løren før siste pause ga et visst håp. I tredje periode ble det dessverre målløst for gjestene fra Oslo, som også havna under med 4-2, før Ski fullførte jobben med 5–2 i åpen kasse.

UKAS OSLO-LAG

Målvakt

Laurynas Lubys (Hasle-Løren)

Ingen av Oslo-lagenes målvakter som utmerka i spesiell positiv grad den foregående uka, og Lubys måtte se hele fem pucker bak seg i den svært viktige kampen mot Ski. Likevel kan ikke Lubys bebreides i altfor stor grad. I tillegg sto han en veldig god kamp borte mot Kongsvinger, der en styring, et straffeslag, og en to mot én-situasjon førte til tre baklengsmål. Lite han kunne gjøre med det. Stoppa i alt 35 av 38 skudd, og endte kampen godt over 90 i redningsprosent.

Backer

Victor Engebråten Kopperstad (Manglerud Star)

18-åringen er en del av en defensiv som fungerte veldig godt mot Grüner, og som lenge holdt stand mot Ringerike. Nære på å ri av en full fem minutters utvisning på tampen, men et baklengs kom da MS endte i tre mot fem. Fikk notert sin første scoring for sesongen i denne kampen, i tillegg leverte han en målgivende, og pluss én i pluss/minus-statistikken mot Grüner, der MS gikk seirende ut.

En spennende ung back, som så langt har levert stabilt, og godt for de gule og grønne.

Linus Rosdahl (VIF)

Med Bonsaksen ute bød det seg en mulighet for Rosdahl i kampen mot Lørenskog torsdag, og om backen grep muligheten med begge henda. Først satte han inn 3–3 tidlig i tredje periode, før han et drøyt minutt før slutt avgjorde kampen i VIFs favør, med en avslutning helt oppe i krysset.

Har ikke markert seg i de to foregående kampene, men prestasjonen mot Lørenskog er mer enn god nok til å fortjene en plass på ukas Oslo-lag likevel.

Imponerende, rett og slett – i tillegg en sterk bekreftelse på at bredden i Vålerenga-troppen er god.

Center

Rolf Thomas Bendixen Aastad (Manglerud Star)

Bendixen Aastad skulle være en av de som gikk foran i dette Manglerud Star-laget denne sesongen. Bendixen Aastad har bevist i flere sesonger at han holder et høyt nivå i 1. divisjon. Det har likevel vært en litt treg start på sesongen for mannen som ble toppscorer, og poengkonge i 2. divisjon forrige sesong.

Likevel sto han med null poeng før sesongens første hjemmekamp, og der løsna det endelig. Satte inn 2–2 minuttet før slutt, og sikret forlengning mot Grüner, der han til slutt avgjorde kampen.

I møtet med Ringerike var han involvert i alle Manglerud Stars mål. Han var nest sist på 1-0, og 2-1, før han selv satte 3–1. Det holdt likevel ikke til poeng, men Bendixen Aastad gjorde virkelig sitt i begge disse kampene, og er selvskreven på ukas lag.

Løpere

Dominik Bogdziul (Grüner)

I et forsøk på å få med spillere fra så mange lag som mulig gir vi Bogdziul innpass denne uka, men det er bunner utelukkende i det han leverte borte mot Manglerud Star. Der scora litaueren begge målene til Grüner, og sikra de ett poeng med seg hjem fra “Garasjen”.

Noterte seg imidlertid ikke for noen poeng i den foreløpig siste kampen – mot Gjøvik – som også var svært viktig. Likevel er det sterkt med en dobbel borte mot MS, og kan vise seg som en viktig joker for Grüner utover i sesongen.

Mathias Johansen (Manglerud Star)

21 år gamle Mathias Johansen har vist seg om et av de aller friskeste i innledningen på sesongen for Manglerud Star. Er en del av en veldig morsom, ung, og fartsfylt MS-offensiv – og denne uka var det Johansen som skinte mest.

Satte det viktige 1-1-målet i hjemmepremieren mot Grüner, midtveis i andre periode.

Var i likhet med Bendixen Aastad involvert i alle tre målene mot Ringerike, der han nok en gang scora MS – og kampen – sitt første, før han var tredje sist på de to siste MS-målene.

Dette er en spiller som holder et såpass høyt nivå, at han – sammen med en par andre, svært lovende unggutter – kan skyte MS høyt opp på tabellen.

Skøytesterk, pasningssikker, smart, og godt skudd – denne unge løperen har veldig mye. En del av et veldig underholdende, og offensivt herlig MS-lag så langt denne sesongen. Vi gleder oss til å se mer.