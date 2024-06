NHL-reporternes siste draft-spådom: Solberg til Zuccarellos klubb?

NHL har på sine nettsider publisert den siste listen over spådommer før draften går i gang i Las Vegas natt til lørdag norsk tid. Normalt er ikke ishockeydraften veldig spesiell sett med norske øyne, men i år kan to nordmenn velges i 1. runde. Det har aldri skjedd før.

Marius Holtet holder den norske rekorden i NHL-draften. Han ble valgt som nummer 42 (2. runde) av Dallas Stars i 2002.

Backtalentet Stian Solberg (Vålerenga) og løperen Michael Brandsegg-Nygård (Mora) er begge hete kandidater for de beste klubbene i verden, og lørdag får de svaret på hvem som skal eie rettighetene deres i USA de neste årene.

NHL-reporterne Adam Kimelman og Mike Morreale er begge godt kjent med draften og har trolig god peiling på hva som kan bli utfallene.

Kimelman har på sin liste Solberg oppe på 13.-plass på sin siste liste før draften. Der har Mats Zuccarellos klubb Minnesota Wild valget.

– Wild må prioritere å hente yngre spillere i forsvaret, og Solberg har imponert med sine skøyteferdigheter og styrke i den norske toppdivisjonen. Han var også god i VM, sier Kimelman.

Klatret

Solberg leverte et solid VM for Norge i vår og har klatret mye på rankingen før draften. Også Brandsegg-Nygård har lenge vært sett på som et stort talent, og Kimelman har tippet at han går til St. Louis Blues som nummer 16.

Morreale tror Brandsegg-Nygård velges som nummer 15 av Detroit Red Wings, mens Solberg blir tatt av Washington Capitals som nummer 17.

Dermed er sjansene til stede for at en nordmann plukkes blant de 15-20 første i draften.

Celebrini nummer én?

Veteranen Patrick Thoresen har tidligere snakket med NTB om draften.

– De har en spennende tid foran seg. Det er helt utrolig at en norsk spiller kan bli draftet i 1. runde. Det har jo aldri skjedd tidligere, sa han.

ESPN tror Brandsegg-Nygård må vente til det 19. valget for å bli tatt, mens Solberg ikke blir valgt før som nummer 36.

Det synes å være bred enighet om at Macklin Celebrini velges som førstemann av San Jose Sharks. Den 18 år gamle canadieren har spilt for Boston University denne sesongen.

– Den uten tvil beste spilleren i årets draft, sier Kimelman om Celebrini.