Skuldertrøbbel for fersk tvillingpappa stanset VM-spill

Olimb fikk en smell i skulderen under den første oppkjøringskampen mot Danmark i Asker i april. Skaden gjør ham uaktuell for VM-spill.

– «Kenna» ble far for et par dager siden og fikk en smell i kampen i Asker. Det gjør at han ikke tør å risikere noe. Skaden gjør ham uaktuell. Der mister vi en bra offensiv spiller. Det er synd, men det viktigste er at han får orden på skulderen igjen, sa landslagstrener Tobias Johansson til NTB.

Olimb står med 97 OL- og VM-kamper og fikk sin VM-debut i 2010. Han har spilt i Schwenninger Wild Wings i tysk toppishockey denne sesongen.

I slutten av august er det OL-kvalifisering for det norske ishockeylandslaget. Den turneringen spilles i Aalborg i Danmark hvor danskene, Storbritannia og Japan er motstandere.