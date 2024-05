Pinlig tap for ishockeylandslaget i generalprøven før VM – ble slått 8-0 av Latvia

Norge vant 1-0 over samme motstander fredag. Da sikret Stian Solberg seieren 37 sekunder inn i forlengningen.

Slik ble det ikke i kamp to lørdag. Norge hang ikke med på borteis, og latvierne ga nordmennene en tøff leksjon i siste kamp før elite-VM.

Mandag offentliggjør landslagssjef Tobias Johansson troppen til mesterskapet i Tsjekkia. Norge spiller sin første kamp mot Sveits fredag 10. mai.

Sju minutter inn i lørdagens kamp satt 1-0. Rihards Bukarts styrte inn et langskudd og sørget for en god start for hjemmelaget.

Kampens andre kom også før slutten av første periode. Flere spillere sto i veien for Henrik Haukeland, og Martins Dzierkals fyrte av et skudd. Målvakten så ikke utgangen av skuddet, og pucken passerte ham til 2-0.

Fem minutter inn i midtperioden økte hjemmelaget til 3-0. Mik Indrasis fikk fyre av fra få meter og økte ledelsen.

Roberts Kalkis la på til 4-0 ti minutter senere, før Bukarts satte 5-0 før siste pause.

Vondt ble til verre i tredje periode. Et slitent Norge greide ikke å stå imot latviernes angrepsspill og røk på et pinlig tap.