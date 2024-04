Ishockey: Seks spillere ferdige i Vålerenga

Per dags dato er det klart at hele seks spillere på utgående kontrakt ikke forlenger med Oslo-klubben.

Foruten Mika Partanen, Auk og Bengtsson gjelder det Markus Søberg, Alex Dostie og Joona Partanen. Mika Partanen, lagets poengkonge i grunnserien, pådro seg nylig en kneskade som må opereres, og det er ikke uaktuelt at han kan bli VIF-spiller igjen på et senere tidspunkt.

– Per nå er han ikke Vålerenga-spiller neste sesong, men vi vil holde dialogen med Mika og se hvordan han føler seg når han er tilbake etter rehabilitering, sier sportssjef Anders Myrvold til VIFs nettsted.

Videre opplyses det blant annet at Dostie reiser hjem til USA og vurderer å bli der.

Vålerenga tok seg til finale i NM-sluttspillet i vår, men tapte der 1-4 i best av sju-serien mot Storhamar.

– Jobben med å få opp et slagkraftig lag til kommende sesong har pågått for fullt i en lengre tid allerede. Klubben har også et klart mål om å alltid drive økonomisk bærekraftig, og dette gjelder også for spillerbudsjettene, sier Myrvold.