Nok et tap for Lilleberg og Lightning – ligger under 2–0 i kamper

Hjemmelaget tok tidlig kontroll på kampen og tok ledelsen etter bare seks minutters spill ved Sam Bennett.

Panthers var klart best i den første perioden. De pepret Lightning-målet med skudd, og i det 15. spilleminuttet fikk de igjen betalt for strevet da Vladimir Tarasenko doblet ledelsen under overtallsspill.

Lightning hadde lite å stille opp med i de første 20 minuttene, men reiste seg betydelig i den andre perioden. Etter bare 46 sekunder hadde Brayden Point nemlig redusert til 2–1.

Drøyt fem minutter senere sto det 2–2 etter at Steven Stamkos utlignet under et Lightning-overtall.

60 minutter spill var ikke nok til å skille lagene, og de måtte dermed ut i overtid. Der var det Panthers som trakk det lengste strået. Carter Verheaghe sendte nemlig hjemmefansen til himmels da han sikret seieren etter to minutter og 59 sekunder.

Seieren tar Panthers opp i en 2-0-ledelse etter sine to hjemmekamper i serien, som spilles som best-av-sju. Nå har Lightning to hjemmekamper i Tampa Bay torsdag og lørdag.

Lilleberg fikk 17 minutter på isen og bidro med blant annet ett skudd på mål.

