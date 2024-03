Zuccarellos Wild sikret viktige poeng i seier over San Jose Sharks

Det tok 16 minutter før Joel Eriksson Ek punkterte nullen og sørget for den første scoringen for vertskapet i Minnesota. Midtveis i den andre perioden utlignet Mikael Granlund for Sharks.

Den tredje perioden var så vidt i gang da Matt Brody sørget for at Wild igjen tok ledelsen. 2-1-målet kom etter bare 18 sekunder.

På slutten av kampen tok gjestene fra San Jose ut målvakt Mackenzie Blackwood for å øke presset framover å forsøke å kjempe seg til forlenging. I stedet ble det Ryan Hartman som utnyttet muligheten da han snappet opp pucken inne ved vantet på egen banehalvdel og sendte et langskudd inn i det tomme Sharks-målet.

Dermed kunne Minnesota gå av banen med to nye poeng. Det kommer godt med for laget fra Midtvesten, som før torsdagens oppgjør lå ni poeng unna en sluttspillplass med elleve kamper igjen å spille.

Mats Zuccarello fikk 17 minutter på isen hjemme i St. Paul, men det ble ingen scoring eller assist på nordmannen denne gangen.

