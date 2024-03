Ny storseier for Zucca og Wild – ingen Lilleberg da Lightning tok sin fjerde strake

For en knapp uke siden ble det 2-0 over den samme motstanderen. Emil Gustavsson holdt nullen igjen og sto fram med 27 redninger. Ryan Hartman hadde både scoring og assist, og Matt Boldy hadde to assists.

Hartman gjorde 1-0 allerede etter 35 sekunders spill, og Jon Merill og måltyven Kirill Kaprizov fulgte opp med 2-0 og 3-0. Jakob Lucchini satte inn 4-0 i 13.03 minutter inn i tredje periode.

Seieren betyr at Minnesota Wild har tatt poeng i åtte kamper på rad.

Mats Zuccarello hadde 20.22 minutter på isen, men noterte seg ikke for poeng.

På forhånd var det meldt at Emil Lilleberg var hentet inn i NHL-varmen til Tampa Bay Lightning, men han var ikke i troppen da de høvlet over Vegas Golden Knights 5-3 på borteis og tok sin fjerde strake seier. Brayden Point scoret to ganger i den tredje perioden, og Nikita Kucherov bidro med ett mål og tre assists.

Det sto 2-2 etter to perioder. Bortelaget fra Miami avgjorde kampen i den siste perioden.