Grüner fikk juling i Schjongshallen – opprykket kan glippe på målstreken

Grüner startet kvalifiseringen med en knallsterk 3-0-seier hjemme mot Comet i første kamp, som ble fulgt opp av 6-4-seier over Ringerike. Selv med 2-1-tap for Narvik i kamp tre, kunne Grüner sikret opprykket mot Comet søndag. Det endte med 3-1-tap, men opprykket kunne også sikres tirsdag.

For at det skulle skje måtte Ringerike slås tirsdag, samtidig som Narvik slo Comet i Halden, men det var ingenting som tilsa at de skulle skje de første ni minuttene i Schjongshallen. Vertene ledet nemlig hele 4-0 da vi nådde halvveis av den første perioden, og derfra var det en voldsom oppoverbakke for Grüner.

Sakte, men sikkert spiste Grüner seg inn i kampen, og de ti siste minuttene var nokså jevnspilt uten store sjanser. Det hjelper likevel lite, da Grüner slapp inn fire mål de første ti minuttene, som jo i realiteten gjorde at kampen var over før den nesten kom i gang.

4-0 etter ti minutter

Det tok kun drøye minuttet før Ringerike tok ledelsen, da vertene vant en dropp og fikk satt opp Colton Leiter for skudd fra like innenfor blålinjen. Det skuddet ble styrt inn av Mikael Dokken, og kun 20 sekunder senere satte Ringerike 2-0, da plukket opp pucken etter nok en dropp og satte den i det lengste hjørnet.

Seks minutter senere utnyttet Ringerike et overtall, da Lucas Trygg blåste inn et slagskudd til 3-0. Halvannet minutt senere satt 4-0, og denne Sole Marius Ryen som var sist på pucken, etter et strålende soloraid av Leiter, før Ryen fikk kranglet pucken i mål etter at Carl Anton Malmborg reddet det første forsøket. Det ble også det siste han gjorde, da Grüner tok timeout, og skiftet til Magnus Knutsen.

Det stoppet blødningen i den første perioden, men bare sekunder ut i midtperioden scoret Ringerike igjen. 12 sekunder tok det før Leonards Rimjans overlistet Knutsen med et langskudd, og halvannet minutt senere kom det nok et mål da Thor Jørgen Friestad utnyttet stor trafikk foran mål til å smette pucken inn til 6-0.

Må slå Narvik hjemme

Fem minutter ut i perioden var det endelig Grüners tur til å score, da Oscar Englund plukket opp en løs puck, fintet seg innover i banen og smalt inn reduseringen via stolpen og inn. Flere mål ble det ikke på Grüner, og til tross for flere store sjanser til Ringerike, scoret heller ikke vertene flere mål i periode 2.

I den tredje perioden skjedde det egentlig fint lite. Grüner hadde initiativet i perioden, og med seks minutter igjen satte Julius Kvandal inn et trøstemål da han fikk stå helt alene på bakerste stolpe. Flere scoringer ble det ikke og dermed tapte Grüner nok en kamp der opprykket kunne blitt sikret.

Selv med tapet i Schjongshallen, er Grüner fortsatt i førersetet om den siste opprykksbilletten. Med seier over Narvik i siste kamp torsdag rykker Grüner opp uansett, og hvis Comet slår Ringerike kan det også holde med to poeng for Grüner, som har Comet på innbyrdes. Alt står med andre ord fortsatt på spill.

---

Kampfakta

Kvalifisering til Eliteserien, kamp 5

Ringerike – Grüner 6-2 (4-0, 2-1)

Schjongshallen, 1196 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (1.05) Mikael Dokken (Leiter, Haughom), 2-0 (1.26) Sebastian Åkesson (Bjørnstad, Trygg), 3-0 (8.53) Lucas Trygg (Ryttar, Leiter), 4-0 (10.22) Sole Marius Ryen (Leiter).

2. periode: 5-0 (20.12) Leonard Rimjans (Åkesson, Trygg), 6-0 (21.42) Thor Jørgen Friestad (Haughom, Parks), 6-1 (25.01) Oscar Englund (Hashim, Nielsen)

3. periode: 6-2 (54.06) Julius Kvandal (Lavik, Söderqvist)

Skudd: 34-18 (15-6, 12-5, 7-7)

Utvisninger: Ringerike 4x2 min. 2x5 min. 2x 20min. Grüner 5x2 min. 2x5 min. 2x20 min.

Dommere: Erik Fredriksen og Mikael Fredrik Johansson

Grüners rekker:

Keeper: Carl Anton Malmborg (Magnus Knutsen)

1. rekke: Felix Ammundsen, Per Söderqvist, Lukas Fransson, Eirik Lavik, Dominik Bogdziul.

2. rekke: Julian Elmenhorst, Lars Erik Francke-Eriksen, Axel Näsström, Tim Robin Johnsgård, Julius Kvandal.

3. rekke: Joachim Nielsen, Kevin Berg, Tjus Koblar, Karl Henrik Olovsson, Shafaat Hashim.

4. rekke: Jakob Wikstøl, Sander Knudsen, Kristian Larsen, Oscar Englund

---