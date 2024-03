Grüner utnyttet ikke første matchpuck – ny opprykksmulighet tirsdag

Etter at Grüner rykket ned fra Elitehockeyligaen forrige sesong, havnet Grünerløkkas hockeylag på tredjeplass i 1. divisjon denne sesongen bak Narvik og Nidaros. Nettopp Nidaros ble slått 3-2 i kamper da lagene gjorde opp om en plass i opprykkskvalifiseringen tilbake til eliteserien.

Den startet med en knallsterk 3-0-seier hjemme mot Comet i første kamp, som ble fulgt opp av 6-4-seier over Ringerike i neste kamp. Selv om det ble 2-1-tap for Narvik i kamp tre, var situasjonen den at Grüner kunne sikre seg opprykket til Elitehockeyligaen med seier borte mot Comet i Halden søndag.

I Halden Ishall var det imidlertid Comet som kom best i gang, da hjemmelaget fikk to sjanser i overtall de første fem minuttene. Det første forsøket var ikke all verden, men på det andre forsøket stemte det langt bedre for vertene. Pelle Hedlund ble satt fint opp av David Nilsson, og sendte Comet i ledelsen.

Comet scoret i overtall

Comet var ordentlig tent i starten av kampen, og produserte flere store sjanser og tok flere skudd enn gjestene fra hovedstaden. Grüner jobbet seg litt inn i kampen midtveis i perioden, som gjorde at det jevnet seg litt mer ut. Grüner fikk sjansen i overtall mot slutten, uten at det ble spesielt farlig, men like etter overtallet var over styrte Tim Johnsgård et skudd fra Per Söderqvist i stolpen og ut.

Til tross for et lite Grüner-press mot slutten av perioden, endte første periode med 1-0. Grüner hadde også mest puck i starten av midtperioden, og fikk en puck i nettet i løpet av de første minuttene, men da var spillet allerede blåst av. Midtveis i perioden fikk Comet et nytt overtall, og der kom det en ny scoring.

Som i den første perioden var det David Nilsson som satte opp et skudd, men denne gang var det Axel Lindström som fikk pucken forbi Grüner-keeper Carl Anton Malmberg og i mål. Grüner fikk på sin side to sjanser i overtall mot slutten av perioden, men klarte ikke å utnytte noen av dem, og dermed var Grüner to mål bak etter de to første periodene i Halden Ishall.

Comet holdt unna og vant

Grüner åpnet tredje periode med en fryktelig feilpasning i egen sone, men Comets William Kuisma smalt den i tverrliggeren og ut. Like etter fikk Comet sjansen i nok et overtall. Der var det Grüner som fikk den største sjansen da de kom to mot én, men satte pucken over fra kloss hold.

Midtveis ut i den tredje perioden kom den første reduseringen for Grüner, da Karl Henrik Olovsson lurte inn et håndleddsskudd fra blålinja etter fint spill fra Fransson og Söderqvist. Det satte ordentlig fyr på de ti siste minuttene av perioden, men det var Comet som fikk de største sjansene og som hadde muligheten til å punktere kampen flere ganger alene med keeper Malmborg som holdt Grüner inne i kampen.

Med litt under to minutter igjen tok Grüner ut keeper, og da gikk det som det ofte gjør. David Nilsson som hadde assist på de to første Comet-målene, satte 3-1 inn i tomt bur fra omtrent egen målgård. Dermed tapte Grüner den første kampen som kunne gitt opprykk, men med seier borte mot Ringsaker i Schjongshallen tirsdag kan Grüner likevel rykke opp.

Hvis Narvik slår Comet tirsdag, rykker nemlig både Narvik og Grüner opp hvis Grüner også vinner.

---

Kampfakta

Kvalifisering til Eliteserien, kamp 4

Comet – Grüner 3-1 (1-0, 1-0, 1-1 )

Halden Ishall

Mål:

1. periode: 1-0 (5.32) Pelle Hedlund (Nilsson, Thomas)

2. periode. 2-0 (28.53) Axel Lindström (Nilsson, Rekstad)

3. periode: 2-1 (50.10) Karl Henrik Jan Olovsson (Fransson, Söderqvist), 3-1 (58.22) David Nilsson (Trnavsky)

Skudd: 34-33 (18-20, 7-12, 15-9)

Utvisninger: Comet 3x2 min. Grüner 5x2 min.

Dommere: Erik Fredriksen og Marcus Vik Skau

Grüners rekker:

Keeper: Carl Anton Malmborg (Magnus Knutsen)

1. rekke: Felix Ammundsen, Per Söderqvist, Lukas Fransson, André Elmenhorst, Dominik Bogdziul.

2. rekke: Julian Elmenhorst, Lars Erik Francke-Eriksen, Axel Näsström, Tim Robin Johnsgård, Julius Kvandal.

3. rekke: Jakob Wikstøl, Kevin Berg, Kristian Larsen, Oscar Englund

4. rekke: Joachim Nielsen, Sander Knudsen, Shafaat Hashim, Karl Henrik Olovsson, Tjus Koblar.

