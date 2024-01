Grüner kjemper om gull i 1. divisjon - drømmer om en retur til eliteserien

Grünerhallen (Dagsavisen): For ett år siden kjempa Grüner en desperat kamp for poengene i eliteserien i ishockey. Sesongen endte til slutt med nedrykk, etter fire år på landets øverste nivå.

Denne sesongen har daglig leder, Trond-Erik Larsen på nok en gang stabla et slagkraftig lag på beina, og under ledelse av deres nye hovedtrener Marius Bjerke kniver de helt i toppen av 1. divisjon. Målet er gull.

– Målsettinga er å prøve å vinne 1. divisjon, vi har ikke snakka om noe annet enn det. Mange snakker om veien tilbake og det, men det har vi ikke hatt så mye fokus på, men vinner man 1. divisjon får man visse rettigheter i forhold til å spille videre, så det er klart det ligger der, forteller Trond-Erik Larsen til Dagsavisen.

Seriefinaler i februar

Onsdag tok de imot Gjøvik hjemme på Dælenenga. Gjestene lå på 3. plass, 11 poeng bak nettopp Grüner. Sentrumsklubben seira med 3-2, og klatra opp à poeng med Narvik på toppen av tabellen. 17. og 18. februar kommer nordlendingene på besøk til Grünerhallen, til det som ligger an til å bli seriefinalene.

Trener Marius Bjerke er klar på at det var nettopp dette han kom til Grüner for å være med på.

– Det var ganske klar tale egentlig det da vi snakka sammen i sommer. Vi ville gå for å vinne serien, først og fremst. Som Trond-Erik sier, så er det noen fordeler ved det i forhold til å spill videre, og da kan jo alt skje, forteller Bjerke.

Drømmer om eliteserien

Målet er altså opprykk, men drømmen er en tur tilbake til eliteserien.

– Det vil jeg jo si at det er, men det er ikke jo ikke en drøm som vi lengter etter. Samtidig er det jo gøy. Man måler jo krefter med de beste ishockeyspillerne i landet her. Selv om vi hadde det tungt da vi var oppe sist så var det gøy, og givende, forteller Larsen, og legger til:

– Når man tenker etter har man jo lyst til å være med på det igjen.

Hovedtrener Bjerke deler drømmen.

– Jeg skal ikke ljuge på det, man har jo selvfølgelig en drøm om å lykkes med det (opprykk). Men det viktigste her er jo å vinne den divisjonen vi er i. Gjøre det best i den ligaen vi er i, og så får vi se hva som skjer etterpå.

Noe uforløst

Trond-Erik Larsen forteller at nedrykket forrige sesong gjorde vondere enn han hadde sett for seg. For selv om det kanskje ikke kom som noen bombe at de måtte ta turen ned etter fire sesonger i toppdivisjonen, følte han at det fortsatt var mye ugjort.

– Om vi skal kalle det drømmen - det å spille blant de beste igjen - så har man har jo lyst til det fordi man kjenner veldig på at vi ikke fikk forløst alt i de fire årene vi var der - i forhold til interesse rundt. Det er en følelse av at vi kunne bidratt mer, sier han, og fortsetter:

– Vi føler at vi kunne vært noe mer, og at det er noe uforløst. Det er kanskje noe av det som var så kjipt med å rykke ned, for vi rakk ikke å presentere det vi håpa at vi skulle få til.

Med tenke på å skape interesse rundt klubben var de ganske uheldige med timingen på opprykket sitt. Korona gjorde det vanskelig å skape blest rundt klubben.

– Den første sesongen ble det ikke noe sluttspill, og i de to neste sesongene var det jo begrensinger så det holdt, og det gjorde at vi ikke fikk samla omgivelsene våre til å bli med på dette her, og det er det jeg føler er ugjort da. Vi oppnådde ikke potensialet som er her, og det er kjipt, forklarer Larsen.

Utelukker ikke forsterkninger i en kvalik

Kanskje får de en ny mulighet til å skape liv og røre rundt en av klubbene med det største potensialet i landet. Samtidig presiserer både Larsen og Bjerke at det er seriegullet som gjelder. Det er målet. Oppnår man det har man samtidig satt seg i en god posisjon for å være med å krige om en plass i eliteserien.

I 1. divisjon er reglene at man må gjennom en såkalt Play In, som betyr at etter seriespillet venter en best av fem-serie. Førsteplassen møter fjerdeplassen, andre møter tredje. Vinneren av de to oppgjørene går til kvaliken mot de to dårligste lagene fra eliteserien. I skrivende stund er det Comet og Ringerike.

Larsen forteller at det kan bli aktuelt å hente inn noen forsterkninger om man når kvaliken, men at det ikke er det han tenker mest på i øyeblikket. Trener Bjerke er samtidig klar på at han tror det unge mannskapet de her per nå, kan klare det.

– Ja, alt er mulig føler jeg. Er vi topp to, så er alt mulig med det laget vi har her nå. Jeg tror vikke vi er voldsomt langt unna Comet akkurat nå. Ringerike og Lørenskog er sterkere, men at vi kan blande oss inn der hvis vi kommer inn; ja, det tror jeg absolutt, slår han fast.

Larsen poengterer samtidig at laget de stilte til startstreken med denne sesongen var bygd for å kjempe om seriegullet, ikke opprykket.

– Vi har prøvd å signere et lag som skulle ha en reel sjanse til å vinne ligaen, men vi har ikke satt oss et mål om at vi skal rykke opp igjen. Hvis vi skulle satt det som mål så må man ha noe tyngde bak det, og mene det. Hvis vi skulle satt oss det som mål måtte vi hatt mer penger - det er mine tanker rundt det, opplyser han.

– Vet det blir tøft

Fire år i eliteserien ga mersmak, men det ga også Larsen noen erfaringer, på både godt og vondt.

– Jeg vil jo si at vi er mer klar nå, enn det vi var. Nå vil vi jo vite hva vi går til. Det er jo både positivt og negativt. Vi vet hva det krever pengemessig, og av ressurser. Det er sånn at når man blir eldre, og har mer erfaring så forstår man konsekvensen av situasjonen mye bedre, så vi vet at det blir tøft om vi går hele veien.

– Måtte dere ikke egentlig hatt mer penger da dere rykka opp sist også?

– Jo, men vi hadde ikke noe mål om å rykke opp da heller. Da var vi inni en “go” der vi tok en kamp av gangen, og så endte vi opp der vi gjorde. Det er klart at underveis i den kvaliken kom spørsmålet opp, for spiller man kvalik så forplikter man seg til å rykke opp hvis det går veien. Så vi var ikke uforberedt på det, men det var ikke sånn at vi sa at vi skulle rykke opp for den sesongen heller, svarer Larsen.

– Så da er dere ikke uforberedt på det nå heller da?

– Nei, nei, nei. Når man først går for å vinne 1. divisjon så er man jo med i racet ...

Grüner møter Gjøvik på ny lørdag. Da på borteis i Fjellhallen. Neste hjemmekamp spilles neste lørdag - mot Bergen.