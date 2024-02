Vålerengas toppspillere bikket nok en jevn kamp riktig vei

Vålerenga dro det lengste strået i målfesten hjemme mot Lørenskog sist, og var klare favoritter også borte mot Ringerike søndag. Avstanden opp til Storhamar er alt for stor, så det viktigste for VIF i sesonginnspurten før sluttspillet er å holde unna for Stavanger Oilers som er sju poeng bak.

I Schjongshallen prøvde Sebastian Johansen tidlig å score mellom egne bein, men traff Ringerike-keeper Jørgen Rønning. To-tre minutter senere var det Dostie som fikk fyrt avgårde et skudd, men traff ikke mål. Vertene hadde sine forsøk, men det var Vålerenga som skulle ta ledelsen på dagens første utvisning i Schjongshallen.

Tommi Taimi er ligaens mest produktive back, og det var også han som satte opp Vålerengas ledermål bare åtte sekunder ut i overtallet. Finnen skjøt på mål fra litt innenfor blålinjen, og det skuddet måtte Ringerike-keeper Rønning gi en retur på. Rett foran mål var kaptein Martin Røymark parat, og ga VIF ledelsen 1-0.

Tidlige VIF-overtak

Gjestene fikk et nytt overtall minuttet senere, og selv om VIF også denne gang produserte flere skudd og farlige sjanser klarte vertene denne gangen å ri av stormen med nød og neppe. Etter det overtallet jevnet kampen seg ganske mye ut, og ingen av lagene klarte å komme seg til de store sjansene.

Da Linus Rosdahl måtte sette seg i to minutter for tripping fem minutter før slutt, fikk vertene satt inn et lite press mot slutten av perioden. Tobias Breivold sto imidlertid mot forsøkene fra Ringerike, der skuddet fra Sebastian Åkesson i overtallsperioden var det farligste. Dermed gikk VIF til første pause med ledelse.

Vålerenga kom ut i hundre i midtperioden, og fikk også i den andre perioden spille i overtall ganske tidlig. Nok en gang fikk Martin Røymark en stor mulighet, men denne gang klarte ikke kapteinen å overliste vertenes keeper. Ringerike fikk avverget, men Vålerenga fikk perioden inn i sitt spor tidlig.

Olimb doblet i midtperioden

To minutter før halvspilt kamp fikk Ringerike en helt enorm mulighet til å utligne. Leonards Rimjans skøytet inn i VIFs sone og slo pucken inn til Sebastian Åkesson, som prøvde å legge pucken rundt Breivold, men Vålerengas sisteskanse gjorde seg stor og hindret gjestenes første baklengsmål.

Som i den første perioden jevnet det seg mye ut etter en sterk VIF-start på perioden, og til tross for et stort overtak i skuddstatistikken klarte ikke Vålerenga å riste av seg vertene i Schjongshallen. Karterud dro et skudd i metallet i et overtall for Vålerenga med litt over fem minutter igjen å spille, før Dostie misbrukte en enorm mulighet like etterpå.

Det ble ikke noe mål i det overtallet, men sekunder etter overtallet var over kom likevel Vålerengas andre scoring. Igjen var Taimi delaktig, da finnen først prøvde seg på et skudd, før han plukket opp returen. Fra ute ved vantet sendte han pucken på backhand over til Mathis Olimb, som på direkten smalt pucken i mål og VIF opp til 2-0 med fem minutter igjen av perioden. Som også ble sluttresultatet i midtperioden.

Olsen punkterte på straffe

Også de ti første minuttene i den tredje perioden var jevnspilt, uten de enormt store sjansene. Sju minutter før slutt kom den endelige punkteringen fra Vålerenga, etter en verdensklasseoppspill av Mathis Olimb. På linje med eget mål sendte han pucken rett gjennom til Mika Partanen, som plukket opp pucken på blå og avanserte et par meter før han nydelig plasserte den opp i krysset over skulderen til Rønning.

Tre minutter før slutt kom det en redusering fra Ringerike, som utnyttet et overtall til å score. Lucas Trygg prøvde å utmanøvrere Breivold, men mistet pucken. Den skled imidlertid tilbake til han, og da viste han ingen nåde og banket den opp i nettmaskene.

I stedet for en liten sluttspurt fra Ringerike, fikk Vålerenga et tidlig overtall som stoppet vertenes momentum. I tillegg fikk også Thomas Olsen sjansen til å øke ledelsen på straffeslag, noen toppscoreren gjorde ved å dra ut keeper Rønning og sette pucken i nokså åpent bur.

Vålerenga var det lille hakket bedre enn Ringerike, som gjorde en solid hjemmekamp, og aldri ga opp. Vertene hang på hele kampen gjennom, men gjestenes toppspillere hadde den lille ekstra kvaliteten som skulle til for å bikke det Vålerengas vei. Neste kamp er hjemme mot Sparta, kommende torsdag.

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, 42. runde

Ringerike – Vålerenga 1-4 (0-1, 0-1, 1-2)

Schjongshallen, 1371 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (6.40) Martin Røymark (Taimi, Thoresen).

2. periode: 0-2 (34.25) Mathis Olimb (Taimi)

3. periode: 0-3 (52.35) Mika Partanen (Olimb), 1-3 (56.56) Lucas Trygg (Åkesson, Rimjans), 1-4 (58.36) Thomas Olsen (straffeslag)

Skudd: 17-36 (7-11, 4-12, 6-13)

Utvisninger: Ringerike 6x2 min. Vålerenga 5x2 min.

Dommere: Marcus Vardeberg Wannerstedt & Erik Fredriksen

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Daniel Bøen Rokseth, Tommi Taimi, Alex Dostie, Mathis Olimb, Mika Partanen

2. rekke: Stian Solberg, Kalle Ekelund, Martin Røymark, Christopher Bengtsson, Thomas Olsen

3. rekke: Linus Rosdahl, Gabriel Koch, Jørgen Karterud, Sebastian Johansen, Markus Søberg

4. rekke: Christian Torrisen, Didrik Nøkleby Svendsen, Magnus Brekke Henriksen, Sander Thoresen.

---