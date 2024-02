Vålerenga reddet seg fra sjokkresultat på hjemmebane

I det som har utviklet seg til å bli en sesong der Vålerenga må forsvare andreplassen i serieinnspurten er hjemmekamper mot Lørenskog i kategorien tre sikre poeng. Det ble tre poeng, men de satt langt inne, for Steffen Thoresen og gjestene fra Oslos utkant hadde en god dag.

Vålerenga hadde en dårlig en, gikk på en rekke utvisninger og var gavmilde i forsvarsspillet. Trener Fredrik Andersson vil være alt annet enn fornøyd med det som skjedde bakover på isen. Heldigvis kom det til slutt nok mål offensivt, og da endte det med en god kveld resultatmessig for Vålerenga. Stavanger Oilers tapte nemlig sin kamp i kveld.

Snudde kampen på ett minutt

Ikke mange minuttene var gått da målfesten ble satt i gang. Vålerenga vant 10–0 tidligere i sesongen i Lørenskog ishall, og det ble mange mål i kveld også. Ikke akkurat oppskriftsmessig, men Lørenskog scoret allerede etter 24 sekunder. 19-åringen Daniel Gloppen sørget for en uventet start på det hele.

En nøkkel for gjestene er å holde seg unna utvisninger, men det er lettere sagt enn gjort. Vålerenga fikk sitt første powerplay kort tid etter sjokket, uten at utnyttet det. De kongeblå måtte vente til over halvveis i første periode før det løsnet. Og da kom målene med 46 sekunders mellomrom. Først var det Alex Dostie som serverte Mika Partanen, deretter var rollene snudd.

Med ledelse forventet noen kanskje en større dominans fra hjemmelaget. I stedet røk de på en dobbel utvisning og måtte spille tre mot fem i to hele minutter. Lørenskog var tålmodige i overtallet og utlignet.

Lørenskog hadde lenge mye å juble for å Jordal, men VIF og Stian Solberg tok alle poengene. (Oskar Wikestad)

Vill avslutning på andre periode

Utviklingen på denne kampen fortsatte i det uventede sporet. Vålerenga slet stort med å komme helt opp på den standarden som forventes hjemme mot et ungt Lørenskog-lag, likevel kom det store sjanser begge veier. Treff i metallet og bom alene med keeper skulle etter hvert straffe seg.

Straffe seg selv var noe Vålerenga også selv sto for. Fire runder i utvisningsboksen ble til slutt for mye. Lørenskog utnyttet det siste overtallsspillet og gjeninntok ledelsen, men denne varte ikke lenge, for 18-årige Stian Solberg scoret ut av det blå helt ute ved vantet.

Og kveldens yngste målscorer ble raskt etterfulgt av den eldste. Tidligere VIF-spiller Steffen Thoresen kan det fortsatt. Veteranen sørget for at Lørenskog tok med seg ledelse inn i siste periode.

Ordnet seg på slutten

Fredrik Andersson fikk nok av keeper Joona Partanen og byttet han ut med månedens spiller i VIF, Tobias Breivold. Det ble en ny utligning ved formspiller Alex Dostie. 4–4 og ti minutter igjen luktet det hjemmeseier av, men Lørenskog var enda ikke ferdige. Vegard Faret dukket opp og klasket inn gjestenes femte. Begynte Lørenskog å fortjene dette nå?

Det er uansett ingen tvil om at nedturen ble enorm for dem. I løpet av bare et drøyt halvminutt scoret Thomas Olsen og Sander Thoresen. Brått var Vålerenga igjen i ledelsen og det klarte ikke et slukøret bortelag å svare på i sluttsekundene.

Denne satt langt inne, VIF!

---

FAKTA

Eliteserien menn torsdag, 38. runde:

Vålerenga – Lørenskog 6–5 (2-2, 1-2, 3-1),

Stjernen – Lillehammer 3–2 (1-1, 1-1, 1-0),

Storhamar – Ringerike 9–0 (5-0, 1-0, 3-0),

Frisk Asker – Stavanger 5–2 (4-1, 0-0, 1-1).

Spilles fredag: Sparta – Comet Halden.

---

