Auk nærmer seg – Nielsen ferdig i Vålerenga

Mark Auk pådro seg en skulderskade i semifinalene mot Storhamar forrige sesong, men fortsatte å spille med det gjennom VIFs oppkjøringskamper i sommer. Da alt virket som det gikk rett vei fikk han skulderen ut av ledd under oppholdet i Tyskland, men Auk bet tenna sammen og spilte de første kampene i årets sesong. Det gikk sånn halvveis, og etter hvert ble det klart at operasjon var eneste utvei.

– Jeg har spilt litt skada, og det kom til et punkt hvor jeg ikke lenger kan spille slik jeg ønsker hvor der jeg går inn i rundvantet, og kriger. Det har gått inn på meg både fysisk og mentalt, så det var på tide å få gjennomført denne operasjonen. Forhåpentligvis blir det bedre, og jeg kan komme tilbake sterkere, fortalte han til Dagsavisen da operasjonen var et faktum.

Auk inn – Nielsen ut

Siden har han holdt på med rehabilitering, og hjulpet laget så godt han har kunnet på sidelinja. Frykten var at hele grunnserien ville ryke, men Auk hadde selv et håp om å komme seg tilbake i løpet av februar, slik at han rakk å spille seg i form til sluttspillet. Det ser det nå også ut til at han klarer.

– Rehabiliteringen og opptreningen har gått såpass bra at vi tidlig fikk tilbakemeldinger fra det medisinske apparatet om at en retur i inneværende sesong var langt fra utenkelig. Mark har gjort en meget god jobb og vist en enorm vilje til å komme tilbake, og vårt medisinske apparat har gitt han en fantastisk oppfølging. Nå er det veldig gledelig at han er klarert for spill, sier sportssjef Anders Myrvold til klubbens hjemmesider.

I Auks skadefravær hentet Vålerenga inn Andrew Nielsen som backup på backen, og etter å ha imponert i starten har det blitt en VIF-karriere som har gått litt opp og ned for kanadieren. Med Auk tilbake, opplyste Vålerenga også at 27-åringen er ferdig i klubben.

– Vi er nå tilbake på den opprinnelige back-oppsetningen vi hadde før sesongstart, og som vi fortsatt mener er best i EHL. Vi er opptatt av å holde oss innenfor budsjettrammene, samtidig som vi ønsker å ha plass til å utvikle våre egne spillere. Summen av dette gjorde at vi i samråd med Andrew valgte å løse han fra kontrakten, sier Myrvold.

Andrew Nielsen endte VIF-karrieren med 14 poeng på 23 kamper, før han nå har signert for en klubb i Slovakia (Oskar Wikestad)

Sesonginnspurt

VIFs sportssjef opplyser at Auk er klar for å gjøre comeback i kampen mot Comet den 29. februar, men allerede på torsdag er Vålerenga tilbake i aksjon etter landslagspausen. Da venter Lørenskog hjemme, i det som er første kamp i sesonginnspurten.

Med Storhamars rekordsesong, der laget har vunnet 22 strake kamper og ligger 16 poeng foran VIF, blir det viktigste for Vålerenga i de resterende kampene å holde unna for Stavanger Oilers i kampen om andreplassen.

Med åtte kamper og 24 poeng igjen å spille for er de fortsatt teknisk sett mulig å ta igjen Storhamar, som også har en kamp mer spilt, men det å holde unna for et Oilers-lag som er sju poeng bak med en kamp mindre spilt enn Vålerenga, er nok et langt mer realistisk scenario for resten av grunnserien.

Som altså starter med kamper mot Lørenskog hjemme torsdag 15. februar, før det blir Ringerike borte søndag 18. februar. VIF har kamper igjen mot både Storhamar (borte 24. februar) og Oilers hjemme (7. mars) i det som er nest siste serierunde.

