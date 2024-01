Lilleberg med sitt første NHL-målpoeng i Tampa Bay-seier

Sarpingen, som fikk sin NHL-debut for Tampa Bay Lightning søndag, fikk tirsdag fornyet tillit hjemme mot Los Angeles Kings.

Nordmannen takket for tilliten med å være tredje sist på pucken da Tampa Bay utlignet til 2-2 i tredje periode, en scoring som sørget for at kampen gikk til spilleforlengelse. Der ble Nick Perbix den store helten da han satte inn den avgjørende 3-2-scoringen.

Lilleberg fikk total 16 minutter og 38 sekunder på isen.

Lightning har slitt med skader på backplass den siste tiden, noe som har åpnet døren for Lilleberg. Den sjansen virker han å gripe med begge hender så langt.

Lightning er nummer fire i sin divisjon, elleve poeng bak Boston Bruins på topp. Florida-laget er nummer 15 totalt i NHL etter halvspilt sesong.

Lillebergs første målpoeng

Etter en målløs første periode sørget Phillip Danault og Matt Roy for at gjestene ledet 2-0 etter midtperioden. Lilleberg var på isen ved begge scoringene.

Hjemmelaget startet opphentingen i den siste perioden. Tyler Motte reduserte for Tampa Bay 12.37 ut i tredje periode, mens Brandon Hagel utlignet tre minutter senere. Også her var den norske forsvarsspilleren på isen ved begge scoringene.

På 2-2-scoringen fikk Lilleberg sitt første målpoeng da han bak eget mål sendte pucken til Nick Perbix.

Perbix gikk halve isen med pucken før han sendte den videre til Hagel, som gjorde resten av jobben på egen hånd. Canadieren satte fart på skøytene og tråklet seg gjennom tre, fire Los Angeles-spillere og fikk lirket pucken over mållinjen.

Lur pasning

Flere mål ble det ikke, og dermed gikk kampen til spilleforlengelse. To minutter inn i overtiden gjorde Hagel en kjempejobb da han kjempet til seg pucken og serverte en lur pasning til Perbix – som alene med keeper sørget for 3-2-seier til vertene.

Emil Martinsen Lilleberg har spilt godt for Lightnings farmerlag Syracuse Crunch i AHL, noe som har ført til at han har fått sjansen på øverste nivå.

22-åringen er fra Sarpsborg og spilte for Sparta før han tok turen til Sverige og Oskarshamn og derfra ble draftet til USA. Han er den niende nordmannen i historien som har fått sjansen i NHL.