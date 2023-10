Storhamar vant mjøsderbyet foran femsifret tilskuertall

– Magisk. Han har arvet magien etter faren sin. Han er utrolig talentfull, med teknikk og overblikk, sa Storhamar-trener Petter Thoresen til TV 2 om tomålsscoreren, som er sønn av Storhamar-legenden Pål Johnsen.

– Vi kaller ham «juvelen», og han viste hvorfor i dag, sa Andreas Martinsen.

– De driver og kødder med meg og kaller meg det. Det begynner å bli en vane, men jeg setter pris på de fine ordene, sa Johnsen selv til TV 2.

– Jeg scoret to mål, men ellers var det bare en ålreit match av meg.

Rekordtall

Serielederen tok sin 11. strake seier i eliteserien og befestet posisjonen på tabelltopp. Det skjedde i Hockey Classic foran det høyeste publikumstall noensinne i et seriekamp i ishockey innendørs i Norge.

– Det var tett og jevnt. Vi var «så där» i 1. periode, men vi spilte smartere etter hvert. Vi var det beste laget og kunne ha vunnet med større sifre, sa Petter Thoresen til TV 2.

Det var hjemmefansen som kunne juble først. Alexander Reichenberg ga Lillehammer ledelsen med en frekk avslutning ved nærmeste stolpe etter 9.45 minutter. Storhamar-keeper Trym Gran var ikke på høyden ved den anledningen.

Utligningen kom 46 effektive sekunder senere. Andreas Martinsen pirket inn en stolperetur fra kort hold. Storhamar-fansen tok det med fatning. De protesterte i første periode med stillhet mot at Eirik Salsten har fått fire kampers utelukkelse for en takling mot Ringerike.

Begge lag hadde sjanser på 1-1, blant annet et stolpeskudd av Reichenberg.

Avgjorde

Så var det Johnsens tur. Åtte sekunder før midtperioden var halvspilt fikk han hjelp av to lagkamerater som ødela sikten for LIK-keeper Tomas Kral. Han lempet i vei et skudd som seilte inn i krysset.

Drøyt tre minutter senere fikk samme mann en fin pasning fra Mathias Papuga, gjorde en dragning og deretter en finte som gjorde at han kunne score mellom beina på Kral.

Jacob Berglund økte til 4-1 med et direkteskudd i nærmeste kryss, og Joakim Eidsa Arnestads reduseringsmål kunne ikke skape full spenning selv om LIK skapte trykk i overtallsspill mot slutten. Laget spilte blant annet seks mot tre uten å score.

Før mennenes oppgjør vant Lillehammer 3-1 over Storhamar i kvinnenes eliteserie foran 2289 tilskuere, som er ny publikumsrekord.

(©NTB)