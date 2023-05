Ishockey: Manglerud Star mistet lisensen

NIHF viser til klubblisensreglementet §9 «Kriterier for lisens» der klubben bryter med flere av disse punktene:

Klubbens årsregnskap for 2022 viser et underskudd på 2,5 millioner og reduksjon av egenkapitalen til minus 2,3 millioner.

Revisors beretning for 2022 uttrykker bekymring om vesentlig usikkerhet om fortsatt drift.

Rapportering pr 31. mars 2023 viser et underskudd på 440.000 som ytterligere forverrer situasjonen.

Klubben har en særdeles utfordrende likviditet.

Klubben har høy gjeld i forhold til klubbens omsetning.

NIHF har vurdert at det er altfor stor usikkerhet når det gjelder mulighet for deltakelse i Eliteserien, og konkluderer med at klubben ikke tildeles lisens for sesongen 2023/24.

Neste rangerte lag i henholdsvis 1. og 2. divisjon (etter kvalifiseringene våren 2023), får tilbud om plass i divisjonene over forutsatt at Forbundsstyrets vedtak blir stående. Dette gjelder henholdsvis Comet Halden og Ski ishockey.

[ Samtalene mellom Grüner og MS strandet ]