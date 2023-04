Samtalene mellom Grüner og MS strandet

Det opplyser Grüner i en pressemelding lørdag ettermiddag.

– Vi viser til tidligere utsendt informasjon om samarbeidssamtaler med Manglerud Star Elite. Samtalene har ikke ført fram og er nå avsluttet, skriver daglig leder Trond-Erik Larsen.

Grüner rykket ned fra eliteserien i vår og skal dermed spille i 1. divisjon neste sesong. Økonomisk kriserammede Manglerud fortsetter i eliteserien.

Det var i forrige uke det ble kjent at de to osloklubbene har innledet samtaler om å slå seg sammen til ett felles lag i eliteserien for menn.

