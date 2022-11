Vålerenga henter keeper fra Manglerud Star

Det bekrefter Vålerenga på eget nettsted mandag.

– Jeg er ekstremt glad for å få bli en del av Vålerenga, som er en fantastisk ishockeyklubb. Jeg har ikke hørt noe annet enn bra ting om klubben, og vet jo allerede hva dette laget kan gjøre på isen, sier Gillam til vif-hockey.no, og legger til at han tror laget kan ta NM-gull.

Hovedtrener Fredrik Andersson forteller at Gillam har vist at han holder et høyt nivå i ligaen, og er sikker på at han vil danne et bra keeperteam sammen med Tobias Breivold.

Gillam ble nylig fristilt av Manglerud Star, sammen med Darien Craighead, Parker Bowles og Jonathan Racine. MS er i en tung situasjon økonomisk, og måtte la importspillerne gå.

[ Økonomiske problemer i MS – fristiller alle importene (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!