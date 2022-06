Avalanche ett steg unna Stanley Cup-finale

Avalanche har nå fire «matchballer» i kampen om finale. Neste kamp spilles i likhet med lørdagens, også i Edmonton, og der må hjemmelaget slå tilbake om det skal være noe håp.

Avalanche har kun tapt to av de 13 kampene de har spilt i årets sluttspill, og nå har det blitt seks borteseirer på rad.

– Unektelig en stor seier, men jobben er ikke gjort helt ennå, sa Avalanche-kaptein Gabriel Landeskog etter kampen.

Sjelden

Bare fire ganger har ett lag kommet tilbake fra 0-3-nederlag i NHL-sluttspillet. Sist det skjedde var i 2014 da Los Angeles Kings greide det mot California-rival San Jose Sharks.

Avalanche har to Stanley Cup-trofeer til sitt navn. Den første kom i 1995/96-sesongen, før de igjen vant i 2000/01.

Edmonton-stjernen Connor McDavid sendte hjemmelaget i ledelsen etter bare 38 sekunder, men Valeri Nichushkin utlignet på tampen av første periode. Deretter sendte samme mann Avalanche i ledelsen tidlig i annen periode, før Ryan McLeod utlignet.

Fordel

Likevel skulle det ende med borteseier da Joseph Compher sendte Avalanche i ledelsen igjen. Med 30 sekunder igjen satte Mikko Rantanen pucken i åpent mål og sikret laget hans en enorm fordel med fire «matchballer».

I den andre semifinalen møtes New York Rangers og regjerende mester Tampa Bay Lightning. Der har Rangers en 2-0-ledelse etter sine to første hjemmekamper. De to neste spilles i Tampa i Florida.

