Tidligere VIF-spiller Ahlholm må i retten etter skrekktakling

Hendelsen skjedde i midten av desember. Ahlholm gikk inn med høy fart mot lagkameraten og satte sin egen hockeykølle mot halsen til Noer. En del av Ahlholms hockeykølle knakk i sammenstøtet.

– Vi hadde vært på hverandre, fram og tilbake, noe som hadde bygget seg opp under hele treningen. Siden feiltolket jeg situasjonen fullstendig, og alt fikk et veldig uheldig utfall der jeg gikk etter ham og han etter puck, sa Alholm i etterkant.

Noer kom seg raskt etter hendelsen, og få dager senere var Ahlholm ferdig i klubben. Politiet i Innlandet opprettet sak på forholdet, og har siden ilagt svensken et forelegg på 10.000 kroner. Ahlhom har ikke vedtatt forelegget.

Tirsdag skriver Hamar Arbeiderblad at saken skal opp for retten, og at saken er berammet i Østre Innlandet tingrett i starten av mai.

– Han erkjenner å ha krysstaklet, men erkjenner ikke straffskyld, sier Ahlholms advokat Odd Henning Svalheim til TV 2.

