MS holdt følge i 30 minutter, så takket VIF for følget

Manglerud ishall (Dagsavisen): Vålerenga trykket gasspedalen i bånn fra start i Manglerud ishall torsdag, men til tross for et solid overtak gikk lagene til første pause på 1-1, der Kristoffer Pihlqvist scoret Manglerud Stars mål. Dette var svenskens første målpoeng for klubben.

VIF tok kommandoen for andre gang tidlig i midtperioden med det som var svenske Axel Sundbergs andre scoring for kvelden, men det var ikke før halve perioden var spilt at det plutselig raknet for MS. I løpet av drøyt sju og et halvt minutt datt det inn hele fire pucker bak Furseth, og dermed stod det 1-6 før den siste perioden.

Der leverte Vålerenga noe som lignet mer på løkkehockey, med flippasninger, og ganske lavt temp. Noe MS langt på vei lot de får gjøre, i det som strengt talt ble en transportetappe for Vålerenga.

Tre fulltreffere

Calle Spaberg Olsen scoret periodens eneste mål, og fastsatte sluttresultatet til 1-7.

En strålende fornøyd Axel Sundberg møtte Dagsavisen etter kampen.

– Det var jævlig deilig å få tre mål. I dag hadde jeg bare bestemt meg for at jeg skulle inn på mål, og score mål. Den første er en bra retur som jeg får slå inn, den andre er litt flyt, da står jeg bare der. Mens den tredje var en avslutning jeg var veldig fornøyd med, sier Sundberg som også plukket med seg en målgivende.

Hans tredje scoring var den MS-målvakten Ole Morten Furseth ergret seg mest over i ettertid. Det var et rapt håndleddskudd fra høyre, som suste opp i lengste kryss.

– Det er et bra skudd, men det er den jeg irriterer meg mest over. Det handler bare om meg, sier han til Dagsavisen, og fortsetter:

– Jeg føler det er mye rare mål i dag også. Plutselig en kølle og åpent mål, treffer Olimb i magen der og den går inn. Det er mye rart, sier han.

Uvanlige scoringer

Og det var en del merkelige scoringer. Furseth slo en puck i Mathis Olimb, som plukket med seg en ny scoring. Calle Spaberg Olsen scoret med noe som minnet om en lobb, da pucken egentlig sklei litt av bladet, mens Manglerud Stars eneste mål kom etter at pucken fikk en rar sprett ut fra rundvantet, og sendte Mathias Trygg og Pihlqvist mer eller mindre alene med Tobias Breivold i VIF-buret.

Men alt i alt var det lite å si på at VIF stakk av gårde med alle tre poengene etter 51-17 i favør VIF i skuddstatistikken.

– Vålerenga gjør det bra i andreperioden også, man skal ikke ta fra dem det, selv om vi er dårlige. Når Olimb og gutta får spille, og flippe pucker og gå på overganger så får de spille på akkurat det de er gode på, sier Furseth.

Saken fortsetter under bildet.

Med 51-17 i skudd favør Vålerenga ble det nok å gjøre for Ole Morten Furseth, som totalt måtte plukke sju pucker ut av eget nett. (Oskar Wikestad)

Tilbake i barndomsklubben

Og apropos Mathis Olimb. Han var tilbake i hallen der han i sin tid starten ishockeykarrieren – på Manglerud.

Mortensrud-gutten syns det var moro å være tilbake i hallen der han siste spilte i 2006, også den gang som VIF-spiller.

– Det var gøy å komme tilbake, jeg har et godt forhold til Manglerud, og gikk meg en tur litt rundt i området før matchen her også, så er absolutt gøy å komme tilbake, smilte Olimb.

Saken fortsetter under bildet.

Mathis Olimb tok seg en tur i nærområdet før kampen mot barndomsklubben Manglerud Star. Etterpå gikk han ut og leverte varene for VIF. (Oskar Wikestad)

Gikk i feil garderobe

En annen som har tatt samme vei som Olimb i sin tid gjorde, er VIF-spiller Pontus Finstad. Han kom fra Manglerud Star før sesongen, og av gammel vane tuslet han av isen sammen med MS-spillerne. På vei inn i garderoben ble han gjort oppmerksom på at han nå spilte for Vålerenga.

Etter kampen var flere av MS-spillerne ute i gangen mellom garderoben og lo av sin tidligere lagkamerat.

– Døra er alltid åpen her vet du, smilte MS-back Emil Frøshaug lurt til Finstad.

Hovedpersonen selv var litt flau over det hele, men lo samtidig godt av det.

– Jeg har jo spilt her i 16 år, og jeg bare gikk dit jeg pleide. Jeg vet ikke hva jeg tenkte – jeg var nok litt i tåka, ler han.

Den feilen gjorde ikke Mathis Olimb, til tross for at han også har tilbrakt en del år i hallen.

– Nei, nå har jeg jo ikke spilt i Manglerud siden 2003/2004, så det er ikke akkurat det som er det vanlige for meg, sier Olimb, som også ler godt av Finstads flause.

Men Olimb, som har en lang karriere bak seg fra både tysk, svensk, finsk, sveitsisk og nord-amerikansk ishockey, kan berolige unge Finstad med at han ikke er alene.

– Jeg har sett det skje før også, at folk har gått inn i feil spillerboks og sånn har jeg også sett, så han er ikke alene om det nei, ler han.

Det ble imidlertid ingen scoring på unge Finstad, hverken for eller imot gamleklubben. Men en målgivende plukket han med seg.

Saken fortsetter under bildet.

Pontus Finstad har spilt for Manglerud Star hele livet, og gikk i feil garderobe da han for første gang besøke hallen som gjest. (Carina Johansen/NTB)

Flere meldte seg på

Olimb scoret derimot, og har nå gjort poeng i samtlige kamper for VIF denne sesongen. Målet hans var riktignok av det ikke fult så lekre slaget. Et skudd på mål ble slått av MS-keeper Furseth, og inn i låret på Olimb, før den suste inn i nettet.

Men til tross for at Olimb har høstet godt med poeng så langt, var det kun ti andre lagkamerater som hadde notert seg for målpoeng denne sesongen. Men på Manglerud meldte flere seg på. Det gledet Olimb.

– Så klart det er bra, men det er fortsatt tidlig på sesongen. Det er spilt bare sju kamper, og vi må ha litt tålmodighet, og man når toppformen på litt forskjellige tidspunkt i løpet av en sesong. Men absolutt gledelig at vi hadde fire rekker i dag som fikk gjøre mål, sier Olimb.

Tålmodighet ble også nøkkelen i kampen for VIF. For til tross for kalassifre til slutt tok det tid før Vålerenga klarte å kvitte seg med MS.

– Matchen var for vår del bra. Vi hadde fire rekker som tugga på i dag, og fikk satt press på Manglerud Star, og følte vi var egentlig ganske solide, og bedre enn dem, forklarer Olimb, og legger til:

– Men MS har 1-1 etter første periode, og har på en måte fått kampen litt inn i det sporet de ønsker?

– Ja, men jeg føler det er litt sånn mot noen av de lagene lenger ned på tabellen. Får dem hugg så orker dem på en måte. Så vi visste at første halvdel kunne komme til å bli jevn. Men heldigvis så var vi tålmodige, og bare fortsatte å kjøre over dem egentlig.

Saken fortsetter under bildet.

Flere Vålerenga-spillere fikk sine første poeng for sesongen borte mot VIF på torsdag. Blant dem Colin Spaberg Olsen (til venstre). (Oskar Wikestad)

35 baklengs på sju kamper

Og til slutt ble det for mye å hanskes med for Ole Morten Furseth og Manglerud Star, som nå har sluppet inn hele 35 mål på de sju første kampene. Furseth, som fikk sin første kamp fra start i kveld, er klar på at MS har en jobb å gjøre defensivt.

– Skuddstatistikken juger ikke. Det er ett eller annet som ryker plutselig. Vi skal ikke male det helt rødt, men vi kan ikke slippe inn så mange mål hver match, men når vi gjør et vi skal har vi vært bra, i hvert fall her på hjemmebane. Men vi faller tilbake, og får 10-20 minutter som ødelegger matchen, sier han skuffa.

MS er i øyeblikket uten sin beste back, Mats Trygg, og mangler samtidig også Christer Simonsen, som er en solid back. Å få disse tilbake vil kanskje hjelpe noe.

– Spiller bra i perioder

Men til tross for at Furseth erkjenner at det de leverer defensivt er for dårlig, mener han samtidig at de i store perioder også spiller ganske bra.

– Skal jeg være helt ærlig så syns jeg vi har spilt ganske bra hockey i perioder her hjemme, og levert mye bra prestasjoner, og gjort det vi skal gjøre. Men så faller vi litt tilbake i gamle synder, og så ryker det egentlig på dumme feil, og det har vært litt gjengangeren. Folk som har vært og sett har kanskje også fått med seg at det sitter litt mer i perioder enn det gjorde i fjor, sier han.

Også i forrige serierunde holdt MS det jevnt til slutten av andre periode, men endte da opp med å slippe inn seks mål, og tape 1-6.

Også i torsdagens kamp var det en del som var bra en god stund, og da MS klarte å komme seg helskinnet igjennom et fem mot tre-spill på over ett minutt, på stillingen 2-1 til VIF, trodde Furseth at MS skulle kjempe seg inn i kampen igjen. I stedet for skjedde det stikk motsatte.

– Halvveis i matchen er vi med i dag også, og det står vel 2-1 når vi dreper en fem mot tre der. Etter den skal vi egentlig ha momentet, men så mister vi det bare, sier han forvirra.

Nå venter Sparta borte på lørdag for Manglerud Star, mens Vålerenga reiser til Hamar for å møte Storhamar. Og den spilles på lørdag.

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Vålerenga 1-7 (1-1, 0-5, 0-1)

480 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (5.01) Axel Sundberg (Filip Lalande, Tommi Taimi), 1-1 (8.13) Mathias Trygg (Karl Hampus Sjöbrink, Joachim L. Hermansen).

2. periode: 1-2 (22.37) Sundberg (Stefan Espeland, Kalle Ekelund), 1-3 (31.28) Thomas Olsen (Pontus Finstad, Emil Holm Larsen), 1-4 (32.02) Colin Spaberg Olsen (Sundberg, Ekelund), 1-5 (38.10) Sundberg (Lalande, Tobias Johansen Breivold), 1-6 (39.06) Mathis Olimb (Ekelund, Espeland).

3. periode: 1-7 (55.11) Calle Rune Spaberg Olsen (Jørgen Karterud, Daniel Sørvik).

Utvisninger: Manglerud Star 4 x 2 min., Vålerenga 2 x 2 min.