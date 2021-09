Grüner tok ledelsen – fikk til slutt bank av Frisk Asker

Stjernen vant for sjette gang på sju kamper til tross for at Storhamar dominerte kampen innledningsvis. Gjestene ledet også 1-0 etter første periode takket være Samuel Solems scoring. Da hadde i tillegg Patrick Thoresen misbrukt et straffeslag.

I midtperioden snudde det hele. Stjernen utlignet ved Kåre Byrkjeland, og det så ut til å tenne en gnist i vertene. Bare 37 sekunder senere satt 2-1 fra Tyler Coulter.

Storhamar kom så i overtall fem mot tre og scoret ved Mikael Zettergren. Men Stjernen hadde mer på lager i den gode midtperioden. Coulter scoret igjen etter 30 minutters spill, mens et flott langskudd av Kevin Davies økte ledelsen til 4-2 på tampen av perioden.

Fire minutter ut i tredje periode punkterte Riley Brace kampen med sin 5-2-scoring. Det ble også kampens siste.

Solid Frisk-vending

To andre lag som avgjorde i midtperioden torsdag var Frisk Asker og Vålerenga. Frisk ble rystet av Grüner og kom under tidlig i 2. periode da John Gustaf Berling gjorde et herlig soloraid. Så snudde alt.

1-1 kom ved Mats Frøshaug 50 sekunder etter Grüners ledermål. Så scoret Viktor Granholm, Jacob Lagace og Fredrik Bjørndal før midtperioden var omme.

Mikkel Christiansen punkterte kampen med sin 5-1-scoring i tredje periode. Senere reduserte Mattias Halvorsen, men det hjalp ikke stort for gjestene. Lagace fastsatte resultatet til 6-2.

Flere målfester

Seriens bunnlag, Manglerud Star, tuktet Vålerenga en liten periode og fikk med seg 1-1 inn til første pause. I 2. periode ble det imidlertid knalltøft.

Axel Sundberg åpnet perioden med å score sitt annet mål for kvelden, og senere scoret VIF fire ganger på åtte minutter. Thomas Olsen og Colin Spaberg Olsen scoret før Sundberg fullførte sitt hattrick, og på tampen av midtperioden gjorde Mathis Olimb 6-1. I siste periode rundet Colin Spaberg Olsen av med 7-1.

Lillehammer måtte kjempe lenge for å ta hull på Ringerike på borteis, men to scoringer på tre minutter av Nick Dineen skaffet et forsprang vertene ikke var i nærheten av å ta igjen. Jonas Medby scoret også i Lillehammers 3-0-seier.

I Stavangers seier over Sparta var det Carl Christoffer Karlsen og Sander Hurrød som vendte kampen etter at Niklas Roest hadde sendt vertene foran i første periode.

Sparta, Frisk og Lillehammer ligger to poeng bak Stjernen i teten av eliteserien.

---

Ishockey eliteserien menn torsdag:

Frisk Asker – Grüner 6-2 (0-0, 4-1, 2-1)

1013 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 0-1 (20.44) Gustaf Berling (Quentin Papillon), 1-1 (21.34) Mats Frøshaug (David Morley, Niklas Nevelainen), 2-1 (25.12) Viktor Granholm (Patrick André Bovim, Sondre Bolling Vaaler), 3-1 (29.21) Jacob Lagace (Granholm, Anders Bastiansen), 4-1 (36.39) Fredrik Bjørndal (Mikkel Christiansen, Nevelainen).

3. periode: 5-1 (47.15) Christiansen (Bjørndal, Nevelainen), 5-2 (50.11) Mattias Brenne Halvorsen (Petter Andersen, Joakim Aarseth Opsahl), 6-2 (57.37) Lagace (Bastiansen, Granholm).

Utvisninger: Frisk Asker 3 x 2 min., Grüner 2 x 2 min.

Manglerud Star – Vålerenga 1-7 (1-1, 0-5, 0-1)

480 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (5.01) Axel Sundberg (Filip Lalande, Tommi Taimi), 1-1 (8.13) Mathias Trygg (Karl Hampus Sjöbrink, Joachim L. Hermansen).

2. periode: 1-2 (22.37) Sundberg (Stefan Espeland, Kalle Ekelund), 1-3 (31.28) Thomas Olsen (Pontus Finstad, Emil Holm Larsen), 1-4 (32.02) Colin Spaberg Olsen (Sundberg, Ekelund), 1-5 (38.10) Sundberg (Lalande, Tobias Johansen Breivold), 1-6 (39.06) Mathis Olimb (Ekelund, Espeland).

3. periode: 1-7 (55.11) Calle Rune Spaberg Olsen (Jørgen Karterud, Daniel Sørvik).

Utvisninger: Manglerud Star 4 x 2 min., Vålerenga 2 x 2 min.

Ringerike – Lillehammer 0-3 (0-0, 0-2, 0-1)

676 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 0-1 (25.40) Nicholas Gerard Dineen (Sverre Rønningen, Martin Gran), 0-2 (28.36) Dineen.

3. periode: 0-3 (55.33) Jonas Medby (Alexander Reichenberg, Frank Gymer).

Utvisninger: Ringerike 2 x 2 min., 1 x 5 min. og 1 x 20 min., Lillehammer 6 x 2 min.

Stjernen – Storhamar 5-2 (0-1, 4-1, 1-0)

1736 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (7.57) Samuel Solem (Eskild Bakke Olsen, Martin Rønnild).

2. periode: 1-1 (25.26) Tyler James Coulter (Riley Brace, Magnus Eikrem Haugen), 2-1 (26.03) Coulter (Stian Hansen, Ole Einar Engeland Andersen), 2-2 (28.27) Mikael Zettergren (Robin Haglund, Sondre Bjerke), 3-2 (30.26) Håkon Stormli (Brace, Artur Niskakangas), 4-2 (39.06) Kevin Lawrence Davies (Austin Cangelosi).

3. periode: 5-2 (44.46) Brace (Cangelosi, Andreas Heier).

Utvisninger: Stjernen 9 x 2 min., 1 x 5 min. og 1 x 20 min., Storhamar 8 x 2 min., 1 x 5 min. og 1 x 20 min.

Sparta – Stavanger 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)

Mål:

1. periode: 1-0 (10.22) Niklas Roest (Kristian Jakobsson, Marcus Thor Erik Fagerudd), 1-1 (16.20) Christoffer Karlsen (Martin Lefebvre, Jarrett Burton).

2. periode: 1-2 (37.06) Sander Dilling Hurrød (Karlsen).

3. periode: Ingen.

Utvisninger: Sparta 5 x 2 min., Stavanger 2 x 2 min.

---