Flere tusen “trenere” på Jordal vil ha sterke meninger

Vålerengas «iskrigere», som de kalles på folkemunne, er i full gang med årets seriespill. Så langt har man møtt et hardtsatsende Stjernen og regjerende norgesmester Frisk. Først tap 1-3 i Fredrikstad, så 3-2 seier på Jordal torsdag. Frisks NM-gull ble sikret våren 2019. Kanskje årets sesong kulminerer med et nytt sluttspill, og kanskje en kongepokal vil deles ut på isen i 2022?

Sesongens tropp har naturligvis flere nye medlemmer. Mest kjent er nok Mathis Olimb. Playmakeren på kun 35 år er tilbake på Oslo Øst etter å ha herjet Europa rundt siden 2007. Pantelotterivinner Stefan Espeland er også tilbake i Vålerenga. Det skjer etter et noe kortere opphold i tysk hockey og en svipptur innom Østerrike. Sammen med landslagskollega Olimb har backen signert en kontrakt på fire år med Oslos stolthet. En med kortere fartstid som senior, er Pontus Finstad fra MS. Etter å ha innsett at det er mer moro å kjempe om seriegull og bøtte enn å unngå nedrykk, har Pontus tatt sparkesykkelen fatt og tatt den korte veien til Jordal. Av de fire nykommerne er Finstad det største spørsmålstegnet. Løperen omtales som et stort talent, med ekstreme ferdigheter på skøyter. Utfordringen for Finstad blir å øke produksjonen. Får han til det, tar det neppe lang tid før han nok en gang følger i Olimbs fotspor og forsvinner til en bedre liga.

Den fjerde spilleren inn er en finne som lyder navnet Mika Partanen. Dette er en løper med fersk erfaring fra KHL og som så sent som i 2018/19 sesongen fikk to kamper for det finske landslaget. Signeringen tyder også på at Nye Jordal er avlyttet. Undertegnede nevnte på «strippestraffetreningen» at det klubben nå trengte var en finsk løper med et høyt nivå. Tre dager senere var 28-åringen klar. Det høye nivået har han foreløpig ikke pakket ut av kofferten, men alle som husker Tommy Kiviaho vet at førsteinntrykket ikke alltid stemmer med realiteten. Gode gamle Tommy kunne knapt stå på skøyter i sine første kamper for Vålerenga, men leverte et sluttspill av de sjeldne.

Spillere inn betyr også spillere ut. I forhold til laget som avsluttet forrige sesong har Axel Eidstedt, Andreas Stene, Sondre Olden, Wade Murphy og Filip Gunnarsson funnet annet å holde på med. Stene har lagt opp, resten trappet ned.

Summert betyr dette at årets tropp er knallsterk og regnes som favoritter til seriegull av mange forståsegpåere.

Begynner en bakerst, finner man Steffen Søberg. Han har vært blant de beste målvaktene i divisjonen over flere år. Sammen med unge Tobias Breivold som fikk gjennombruddet sitt forrige sesong, danner han en utmerket keeperduo.

Backkorpset regnes som ligaens beste. Espeland er allerede nevnt. I tillegg finner man også kjente navn som Daniel Sørvik, Kalle Ekelund, William Strøm og ikke minst den finske sensasjonen Tommi Taimi. Backen kom inn som et friskt pust forrige sesong og leverte 24 poeng på 16 kamper. Dette ble i sommer feiret med å signere en femårs kontrakt med Vålerenga. Snittalderen blir senket noe av Emil Holm Larsen og Jakob Wang Wikstøl. Hvor mye spilletid ungguttene får gjenstår å se med fem backer som alle ønsker spilletid godt nord for 20 minutter.

Løpersiden har flere strenger å spille på enn foregående sesonger. Mye av byrden vil fortsatt ligge på Tobias Lindstrøms skuldre, men med Olimbs inntog bør Vålerenga øke målproduksjonen betraktelig i forhold til fjorårets 81 kasser på 25 matcher. Navn som Jørgen Karterud, Martin Røymark, Thomas og Calle Olsen er også folk som sammen med Finstad og Partanen skal bidra. Sammen med hardtarbeidende slitere som Magnus Brekke Henriksen, Colin Spaberg Olsen, Jonas Oppøyen og den svenske mursteinen Axel Sundberg har Vålerenga en god og variert sammensetning av løpere. Unge herrer som Filip Lalande, Marius Ryen Sole og Joakim Aarseth Opsahl vil også forsøke å kjempe seg til en plass blant de 12 løperne.

Hvordan den nye treneren Kenneth Larsen velger å sette opp rekkene og backene etter hvert som sesongen skrider fram blir interessant. Flere tusen «trenere» på tribunen vil ha sterke meninger om hva som er den korrekte disposisjonen av troppen.

Uansett, dette er deilig å kunne skrive for første gang siden januar 2017: Vi sees på Jordal!

