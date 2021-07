Back ble førstevalg i NHL-draft – to svensker i topp 10

Power ble kåret til årets forsvarsspiller i juniorligaen USHL i 2019-20-sesongen, og omtales som en spiller med imponerende fysikk og skøyteferdigheter. Han ble verdensmester med Canada i år. Power er student ved Michigan-universitetet og vurderer å fortsette der ett år til før han blir NHL-spiller.

Amerikanske medier sammenligner Power med den svenske NHL-stjernen Victor Hedman.

Det nye NHL-laget Seattle Kraken hadde 2.-valget og brukte det på senter Matthew Beniers, også han fra Michigan-universitetet.

Sverige hadde to spillere blant de ti første valgte. Frölunda-spilleren Simon Edvinson (18) ble valgt som nummer seks av Detroit Red Wings, mens Djurgårdens William Eklund (18) ble valgt som nummer sju av San Jose Sharks.

Ingen norske spillere ble valgt blant de 32 første i NHL-draften. Ytterligere seks runder med valg gjøres unna lørdag.

Den 31. som ble valgt er en kontroversiell spiller. Logan Mailloux hadde trukket sitt navn fra draften etter at han ble dømt for å ha tatt et seksuelt krenkende bilde av en kvinne i Sverige og delt det blant lagkamerater i fjor vinter. Montreal Canadiens valgte ham likevel og skriver i en uttalelse at de ikke støtter handlingene hans, men vil gi ham en sjanse.

