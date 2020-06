Hopperne må holde seg i Norge. - Nedskjæring gir nye muligheter, sier Stöckl

Av Even Lübeck

– Det blir veldig annerledes framover med tanke på økonomien. Samlingene våre kommer til å bli holdt i Norge og ikke i utlandet. Vi har lenge pratet om hvorvidt vi kan ha samlinger på anlegg og fasiliteter rundt om i Norge. Nå, med alt som har skjedd, er vi blitt tvunget til å gjøre endringer vi tidligere har diskutert som spennende. Det tenker jeg kan være en mulighet, sier sportssjef Clas Brede Bråthen om veien videre for hopplandslagene.

I stekende varme i Holmenkollen ble landslagene for 2020/21-sesongen presentert tirsdag. Men selv om stemningen sto i stil med de 27-28 varmegradene, er det ikke alt som ser lyst ut for hopperne i tiden framover.

Koronapandemien har gjort at landslaget har kuttet 7 millioner kroner i budsjettet til 24 millioner. At Raw Air først ble holdt uten tilskuere, for å så bli avlyst, rammet Norges Skiforbund hardt.

Fordel?

Nedjusteringen av økonomien kommer til å få konsekvenser både for samlingene og oppkjøringen til neste sesong, samt for rekrutteringen bak elitelandslagene.

Alexander Stöckl ser likevel lyst på kun å være i Norge i månedene framover.

– Jeg ser på oppkjøringen i Norge som en utfordring, men også som en mulighet. Vi må tenke på en annen måte. Situasjonen er spesiell og krevende. Vi skal bruke de fantastiske anleggene vi har i Norge på best mulig måte. Det holder for oss, vi kan gjøre det meste her, sier Stöckl og fortsetter:

– De fleste land reiser ikke og har ikke samme anleggssituasjon som oss. Det kan være en fordel for oss. Vi må sørge for at kvaliteten i det daglige er høy gjennom hele sommeren.

– Nytt og rart

Anders Fannemel var svært uheldig forrige sesong. Først skadet han både korsbåndet og menisken i et fall i polske Wisla i juli, før han opererte menisken i oktober i fjor. Deretter var han gjennom et lite inngrep i kneet i desember.

Han tror han kan hoppe på ski igjen i løpet av sommeren og innser at sesongoppkjøringen blir annerledes med hopping kun i Norge. Til vanlig har hopperne vært i Østerrike de to første ukene i juni.

– Det blir jo nytt og rart å bare være i Norge, men heldigvis har vi et bra landslag med et bra støtteapparat. Selv om det er småkrise i Norges Skiforbund, virker det som at vi skal klare å komme gjennom det.

Bråthen er usikker på hvordan hoppsesongen 2020/21 kommer til å se ut, men én ting er han sikker på:

– Vi er nødt til å bli bedre, for vi mistenker at alle andre kommer til å gjøre det samme. Og jeg tror noen kommer til å bli bedre også. Men jeg har sjelden sett en mer motivert og trimmet gjeng enn den som vi stiller med den neste sesongen. Utøverne har brukt mye tid til å trene, og det ser lovende ut.

Ikke tilbud til de nest beste

Bråthen forteller at kuttet gjør at Norge per nå ikke har et tilbud til de nest beste hopperne.

– Det er mange områder i norsk hoppsport som blør og ligger nede for at eliteutøverne som skaper verdiene, skal fortsette med det. Det er vi helt avhengige av. Vi kan klare en kort periode uten et oppegående system fra de små til de store. Men med et perspektiv på to-tre år går det ikke.

– Hvordan skal dere få endret på dette?

– Vi må rett og slett skaffe mer penger, sier Bråthen alvorlig.

Stöckl innrømmer at det uten et B-lag kan bli tøft for Norge i tiden framover.

– Det er skadelig fordi de nest beste hopperne ikke får optimal oppfølging. Det å ta et steg tilbake er en utfordring, fordi lagene er ikke forberedt på det. Det snur helt på ting og fører til vanskeligheter med rekrutteringen. Vi trenger et B-lag.