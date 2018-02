Gjerdalen vant da Ustjugov ble hektet av

Sport

Av Geir Andreassen

Tord Asle Gjerdalen lå i store deler av de fem milene trygt og godt i tetfeltet, men da løperne kom inn i OL-byen Cortina var holeværingen i front. Tsjernousov, som vant Marcialonga forrige helg, måtte se seg slått i den rivende spurten.

Russeren ble derimot senere disket av juryen etter å ha fått sitt annet gule kort i løpet av Ski Classic.

– Det var godt å få revansj over fjerdeplassen i Marcialonga sist, sa Tord Asle Gjerdalen til NTB.

– Hvordan vil du rangere denne seieren?

– Helt umulig. Det var et hardt og morsomt løp. Det var godt å sette blant andre Sergej Ustjugov på plass. Han var godt sliten mot slutten, sa Gjerdalen.

Det gikk relativt raskt i feltet med mye kjemping om posisjonene. Med 12 kilometer igjen forsøkte veteranen Anders Aukland seg med et lite rykk. Like før hadde russeren Tsjernousov kjørt over skiene til Stian Hoelgaard, slik at nordmannen gikk over ende og mistet den ene skia.

Andreas Nygaard ble tilkjent annenplassen etter Tsjernousovs diskvalifisering, mens russeren Sergej Ustjugov som har valgt å stille i Ski Classic etter at han ikke ble invitert til OL av IOC, tok tredjeplassen.

Det var første gang at han man målgang inne i selv Cortina på dette løpet. Underveis måtte dessuten løperne ut i fiskebein.

– Det går jo mye raskere å stake, men noen ganger gjelder det å spare på armene slik at man har litt mer å gå mot slutten, sa Gjerdalen.

Nok en gang var det svenske Britta Johansson Norgren som var best blant kvinnene. Hun vant et nytt spurtoppgjør foran tsjekkiske Katerina Smutna.

Silje Øyre Slind tok femteplassen som beste norske i kvinneklassen.

Etter fire helger med langløp tar Ski Classic en liten pause. Om 14 dager er det Jizerska i Tsjekkia og så kommer Vasaloppet 4. mars. (NTB)

Langrenn, Ski Classic 50 km Toblach – Cortina lørdag:

Menn:

1) Tord Asle Gjerdalen, Norge 2.15.43,1, 2) Andreas Nygaard, Norge 0.00,5 min. bak, 3) Sergej Ustjugov, Russland 0.00,6, 4) Anton Karlsson, Sverige 0.0,9, 5) Morten Eide Pedersen, Norge s.t., 6) Oskar Kardin, Sverige 0.01,0, 7) Anders Aukland, Norge 0.01,1, 9) Tore Bjørseth Berdal, Norge s.t., 10) Niko Koskela, Finland 0.01,6, 10) Simen Østensen, Norge s.t.

Ski Classic-cupen (6 av 11 renn):

1) Gjerdalen 860, 2) Pedersen 680, 3) Nygaard 638, 4) Ilja Tsjernousov, Russland 638, 5) Berdal 567, 6) Stian Hoelgaard 517.

Kvinner:

1) Britta Johansson Norgren, Sverige 2.46.12,2, 2) Kateřina Smutná, Tsjekkia 0.00,4 minutter bak, 3) Lina Korsgren, Sverige 0.19,7, 4) Sara Lindborg, Sverige 0.28,3, 5) Silje Øyre Slind, Norge 0.30,0, 6) Heli Heiskanen, Finland 1.15,1, 7) Jelena Soboleva, Russland 2.45,8, 8) Theri Pollari, Finland 3.59,3, 9) Evelina Bångman, Sverige 3.59,8, 10) Roxane Lacroix, Frankrike 4.00,4.

Øvrige norske: 15) Marthe Bjørnsgaard 9.00,0.

Ski Classic-cupen (6 av 11 renn):

1) Norgren 1050, 2) Smutna 815, 3) Korsgren 745, 4) Lindborg 600, 5) Bångman 470, 6) Heiskanen 430.

Norske (topp 15): 8) Laila Kveli 365, 10) Kari Vikhagen Gjeitnes 330, 11) Astrid Øyre Slind 300, 15) Ingeborg Dahl 211.