Frykter det kaldeste OL noensinne

Av: Ida Madsen Hestman og NTB

– Det verste blir åpningsseremonien. Jeg må stappe varmestaver over hele kroppen for å klare meg igjennom den, sier Noriaki Kasai til nyhetsbyrået AFP.

Det var offisielt minus elleve grader i Lysgårdsbakken OL på Lillehammer åpnet i 1994. Det var for øvrig Kasais andre OL. I hans åttende i Pyeongchang er det ventet enda kaldere vær, helt ned mot minus 20 effektive grader.

Denne uken har flere deltakere, funksjonærer og journalister ankommet OL, og har angivelig gitt uttrykk for sjokk over den bitende kulden.

Frykter 20 minus

På olympiastadion, som ikke har tak, frykter man at temperaturen kan synke ned mot 20 minusgrader. Med den isende nordavinden i tilleg, kan dette bli det kaldeste OL hittil, og man er spesielt urolig med tanke på åpningsseremonien.– Det er virkelig kjempekaldt og man må ha på seg mye mer klær enn han har.

Tirsdag er det ventet enda kaldere vær med en nordavind på tre-fire sekund meter utgjør 15 minus som er effektive minus 22.

Ber deltakere droppe åpningen

Det er ikke bare arrangørene som frykter kulden. Legene for den italienske toppen tar ingen sjanser og har beordret trenere og andre med hjerteproblemer eller diabetes om å droppe åpningen og bli hjemme. Til og med utøvere fra kjøligere breddegrader, som OL-veteran Kasai, er bekymret.

Den nye OL-stadion rommer opp mot 35.000 tilskuere og ifølge nyhetsbyrået Reuters har man allerede fått merke kulden. I november ble seks personer rammet av hypotermi i forbindelse med en konsert. Derfor finnes det planer for blant annet å sette opp mer vindbeskyttelse for at tilskuerne skal holde varmen, samt å dele ut tepper og jakker.

Ser man historisk på februarværet i OL-området, er det likevel mest sannsynlig at temperaturen vil ligge på minus fem grader, og sjansene for sol er store.

– Middeltemperaturen er 4,8 grader, ganske perfekte forhold, sier Deliang Chen, professor i meteorologi ved universitetet i Göteborg.

Samtidig kan det være store variasjoner i området hvor OL fra 9.–25. februar arrangeres.

– Det kan være så varmt som 16 plussgrader der borte. På den andre siden kan det også blir kaldere enn minus 20. En gang skal det være målt minus 27,6 grader, sier Chen.