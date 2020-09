Fotballen gir dem livsgnist

I disse koronatider trår prosjektet Karanba til med livsnødvendig hjelp til mennesker i stor fattigdom.

Hardt rammet av korona

Brasil er et av landene i verden som er hardest rammet av koronapandemien.

Med en president som har bagatellisert det hele, er det først og fremst de fattige, de som lever under svært usanitære forhold i tettpakkede favelaer, som merker krisen mest. Og det er i disse mørke tider at Tommy Nilsens prosjekt viser at det som begynte med en fotball og fire guttunger har vokst til å bli en sosial institusjon som handler om mye mer enn fotball.

Deler ut mat

Nå har prosjektet Karanba delt ut mer enn 800 livsnødvendige pakker med mat og andre nødvendige varer til mer enn 200 familier. Og naturligvis er det en logikk i dette:

De fotballspillende guttene og jentene kommer jo nettopp fra disse slumområdene. Da er det klart at Karanba har utviklet seg til å bli mer enn fotball.

Trodde på 2020

– Vi hadde et fantastisk år i 2019, og vi trodde at 2020 skulle bli enda bedre, sier Tommy Nilsen.

Men så slo altså koronaviruset til, og alt ble snudd på hodet. Riktig nok startet det hele med en fotball, men for Tommy Nilsen har visjonen vært større enn ei lærkule.

Utvikling og utdanning

– Ja, fotball er faktisk det minst viktige. Utvikling av mennesker og utdanning er viktigst, sier han til Dagsavisen.

I 2011 fikk Karanba sitt eget treningsanlegg, Sao Concalo, en times kjøretur fra sentrum i Rio de Janeiro. Her er det fotballbaner og skole med kantine der nettopp de unge kan slippe unna alternativet som Tommy Nilsen har sett så mye av:

Unge i passivitet eller i kriminalitet.

32 ansatte

Det begynte altså med en Lyn-gutt som måtte avslutte fotballkarrieren på grunn av skader. Han dro på ferie til Brasil, forelska seg både i ei jente, landet og menneskene og startet med en fotball i et slumområde.

I dag er Karanba – der han har hatt lag som har vunnet blant annet Norway Cup – blitt til en organisasjon med 32 ansatte – folk innen økonomi, administrasjon, drift, undervisning, menneskelig oppfølging, sosial assistanse og kommunikasjon.

8.000 innom

Til sammen har 8.000 unge vært innom Tommy Nilsens livsprosjekt. 204 har fått høyere utdanning og noen har også kommet gjennom et nåløye som har gjort dem til profesjonelle fotballspillere.

Selv om det siste ikke har vært målet for Tommy Nilsens virksomhet, så har dette vist at Karanba er mer enn en dannelsesreise. For det er nettopp å gi de unge en dannelsesreise som har vært et av Tommy Nilsens viktigste mål.

Tatt ansvar

Da koronapandemien slo til i Brasil, ble fokuset for Karanba snudd rundt. Fotball var ikke viktig. Nå handlet det om å hjelpe de mest utsatte, og de som hadde minst. Takket være støtte, blant annet fra mange i Norge, laget Karanba pakker med det som for familier var livsnødvendig – mat, hygieniske artikler og annet som er nødvendig for et verdig liv, selv for dem som bor i slummen.

Over 200 familier har fått til livets opphold. Det er blitt en kamp mot president Bolsonaro, som ikke akkurat har fattigfolket som sin førsteprioritet.

Indre rikdom

I 14 år har Tommy Nilsen viet sitt liv til de mest utsatte og fattige i Rio. Og prosjektet har vokst til noe han ikke kunne drømme om da han startet med en fotball og fire guttunger.

Et betimelig spørsmål blir naturligvis:

– Blir du rik av dette?

– Jeg blir veldig rik, svarer han på Dagsavisens spørsmål.

– Ikke økonomisk, men her, svarer han og retter pekefingeren mot hjertet sitt.