Rosenborg klar for Europa-spill neste år – Tagseth scoret i avskjeden

Sverre Nypan, Marius Broholm, Edvard Tagseth og Mikkel Konradsen Ceïde scoret målene som sørget for en klar Rosenborg-seier.

RBK hadde to poeng opp til Molde før siste runde søndag, men etter at romsdalingene tapte for Strømsgodset, klatret Rosenborg forbi og sikret fjerdeplassen.

Det gir plass i kvalifiseringen til conferenceligaen neste år.

Det første målet kom etter flott spill. Broholm slo et innlegg som Ole Sæter headet ned til Nypan på åpen kasse. Unggutten fikk en lett jobb.

Tidlig i 2. omgang fikk Rosenborg en gavepakke av KBK-keeper Michael Lansing. Målvakten spilte ballen rett i beina på Broholm, som scoret i åpent mål.

Etter 68 minutter la Tagseth på til 3-0 med en stupheading. Ved nyttår går hans kontrakt med Rosenborg ut, og han flytter til Nashville i den amerikanske fotballigaen. Etterpå fastsatte Ceide resultatet etter litt rot i feltet.

Alfred Johansson tok før sesongen styringen på Rosenborg, og under svenskens ledelse virker trønderne å ha funnet tilbake til mye av det som lenge gjorde klubben til ener i norsk fotball.

Kristiansund var på forhånd sikret en ny sesong i Eliteserien.