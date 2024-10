Haaland: – Agüero er den beste spissen som har spilt for City

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For en måned siden rundet Haaland 100 mål for Manchester City, men det er fortsatt et stykke opp til Agüero, som scoret 260 mål i løpet av sine ti sesonger i klubben.

Norges toppscorer gjennom tidene er ikke i tvil om at Aguero er tidenes beste City-spiss, i en video klubben har lagt ut på X.

– Sergio Agüero er den beste spissen som noensinne har spilt for City, svarer Haaland i videoen, der han blir stilt en rekke tilfeldige spørsmål.

Bare 18 spillere i Manchester Citys historie har scoret flere for klubben enn nordmannen. Fire av dem har gjort det i Premier League-æraen.

Haaland er nær ved å ta igjen to av de fire. Både Shaun Goater og Kevin De Bruyne står med 103 mål for klubben, som er to fler enn Haaland.

Raheem Sterling endte med 131 mål på 339 kamper for klubben, mens Aguero er tidenes mestscorende med sine 260 mål på 390 kamper for de lyseblå.

Haaland står med 101 mål på 109 kamper, men har ikke maktet å score i sine tre siste ligakamper.