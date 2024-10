Premier League-klubbene skal diskutere omstridt dom – regelgrep kan komme

Til grunn for møtet ligger et søksmål Manchester City anla mot Premier League for en tid tilbake. Tidligere denne måneden falt det dom i saken.

I etterkant av at kjennelsen ble offentlig oppsto det raskt strid om hvem som hadde gått seirende ut. Både City og ligaledelsen omtalte voldgiftsdomstolens konklusjoner som en seier.

Avisen The Telegraph skrev i etterkant at utfallet av saken kan få store konsekvenser for fotballen i England og omtalte dommen som «banebrytende». Andre engelske medier, som allmennkringkasteren BBC, var langt mer tilbakeholdne med å trekke slike konklusjoner.

Stridens kjerne er hvordan dagens økonomiske Premier League-regelverk skal tolkes og forstås. Reglene som er under lupen, har som formål å sikre at kommersielle avtaler mellom klubber og aktører med tilknytning til disse inngås til reell markedsverdi. Tanken er å unngå at avtalene blåses opp til å være kunstig store for å øke en klubbs inntekter.

City-ledelsen tolket den nylige dommen fra voldgiftsdomstolen dit hen at dagens regler bryter med konkurranselovgivningen fordi de rent konkret utelukker at det kan mottas lån fra aktører på eiersiden.

Premier League hevdet på sin side å ha fått medhold i at de samme reglene i all hovedsak er nødvendige og forfølger et legitimt mål. Den tolkningen omtalte City-ledelsen som et forsøk på å «villedende» andre klubber.

Premier League-ledelsen har bedt voldgiftsdomstolen klargjøre implikasjonene av dommen. I påvente av et svar jobbes det samtidig med de aspektene av reglene som domstolen konkludere med at var ulovlige.

Klubbene ble i etterkant av dommen bedt om å framlegge en oversikt eventuelle aksjonærlån og lån som er konvertert til egenkapital de tre siste årene. Tirsdag skal så reglene opp til debatt.

Ifølge nyhetsbyrået Press Association er det ikke ventet noen avstemning knyttet til regelendringer på tirsdagens møte.

