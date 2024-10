Chelsea-sjefen ønsker endringer: – Hvorfor er det ikke tilgjengelig for damene?

Scoringen Bompastor reagerte på var da Tottenhams Amanda Nilden fyrte av fra langt hold og Chelsea-keeper Hannah Hampton så ut til å redde ballen.

Assistentdommeren flagget imidlertid for at ballen hadde gått over streken og et mål ble tildelt. Chelsea vant likevel kampen 5–2 på hjemmebane.

Premier League implementerte Hawk-Eye-teknologi på starten av 2013/14-sesongen for å avgjøre om ballen har krysset målstreken, og andre herreligaer har lignende systemer.

– Teknologien er tilgjengelig for herrespillerne. Det har gått ti år nå. Hvorfor er det ikke tilgjengelig for damene? spurte Bompastor.

– Hvis vi vil øke profesjonaliteten, må vi gå videre med teknologien, fortsatte hun.

44-åringen er klar på at det er vanskelige avgjørelser for dommerne, og mener derfor at de må få hjelp slik at de har samme forutsetninger som i herrekampene.

– Det er en vanskelig avgjørelse for dommerne, men du må være 100 prosent sikker på at ballen var inne for å ta den avgjørelsen. Jeg vet ikke om det var tilfelle eller ikke. Fra Hannahs reaksjon føltes det tvilsomt, sa hun.