Mer skadetrøbbel for Arsenal – Saka haltet av banen i England-tap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saka ble byttet ut i det 51. minutt etter at han tok seg til baksiden av høyre lår. Arsenal-stjernen haltet av banen etter at det så ut til at han pådro seg en strekk rett før Vangelis Pavlidis sendte Hellas i ledelsen.

Englands midlertidige landslagssjef Lee Carsley sa at Saka ble sendt rett på undersøkelser etter kampen.

– I oppbyggingen til det første målet kunne man se at han kjente noe i låret, sa Carsley.

Jude Bellingham utlignet for England tre minutter før full tid, men fire minutter på overtid sikret Pavlidis seieren med sitt andre mål for kvelden.

Fra før har Arsenal en lang skadeliste med kaptein Martin Ødegaard, Oleksandr Zinchenko, Kieran Tierney, Ben White og Jurriën Timber.