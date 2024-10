Nyland holdt nullen da Sevilla vant i derbykampen mot Betis

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dodi Lukebakios straffescoring i det 50. minutt sørget for en knepen seier mot rivalen. I motsatt ende av banen holdt Nyland Sevilla-buret rent.

Nordmannen var raskt nede og avverget Vitor Roques forsøk ti minutter før hvilen. I andreomgangen var han kjapt ute fra streken og forhindret en stor sjanse til gjestene.

Nianzou Tanguy Kouassi ble sendt i garderoben i det 90. minutt, men Sevilla holdt unna og tok sin tredje seier for sesongen. Resultatet sørger for at begge klubber står med 12 poeng etter ni spilte kamper.

Torsdag er Nyland selvskreven i Ståle Solbakkens landslagsellever som skal møte Slovenia i nasjonsligaen på Ullevaal. Søndag venter Østerrike på bortebane i samme turnering.

Allerede mandag gjennomføres samlingens første treningsøkt.

Les også: Lewandowski avgjorde med ekte hattrick da Barcelona gjenopprettet luken