Lewandowski avgjorde med ekte hattrick da Barcelona gjenopprettet luken

Den spanske stjernespissen leverte ekte hattrick i løpet av 25 minutter med mål i det 7., 22. og 32. minutt. Dermed kom laget tilbake på seierssporet etter 2-4-smellen mot Osasuna sist.

Barcelona er igjen tre poeng foran nærmeste rival Real Madrid, som vant 2-0 over Villarreal lørdag.

Alavés ble overkjørt den første halvtimen og måtte tåle sitt første hjemmetap siden mars.

Lewandowski nikket inn ledermålet på et frispark fra Raphinha, og samme mann sto for assist også på 2-0-målet. Lewandowskis hattrick var et faktum etter fint samspill med innbytter Eric García.

Sistnevnte kom inn for en skadd Ferrán Torres allerede etter fem minutter.

Iñaki Peña voktet Barcelona-målet søndag, men etter landslagspausen erstattes han trolig av Wojciech Szczesny, som har avbrutt pensjonisttilværelsen for å hjelpe Barcelona etter Marc-André ter Stegens langtidsskade.

